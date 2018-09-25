Украина, Общество https://telegraf.com.ua/ukraina/obshhestvo/4529892-stalo-izvestno-kogda-v-ukraine-budut-otmechat-den-uchitelya.html
Стало известно, когда в Украине будут отмечать День учителя
19:30 Сегодня Телеграф
Фото: Facebook
Новости Украины: В этом году День учителя приходится на 7 октября – первое воскресенье октября.
Ежегодно День учителя в Украине отмечают в первое воскресенье октября. В этом году праздник приходится на 7 октября.
День учителя принято отмечать в каждой школе Украины. Как правило, в школах приветствуют учителей в понедельник.
В профессиональный праздник работников образования Украины дети дарят преподавателям цветы, устраивают концерты и всячески выражают благодарность за их труд.
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Кстати, по решению ЮНЕСКО Всемирный день учителя всегда отмечают 5 октября.
Напомним, внешнее независимое оценивание (ВНО) в 2019 году пройдет с 20 мая по 12 июля, сообщает Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО).
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