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Стало известно, когда в Украине будут отмечать День учителя

День учителя 2018
19:30 Сегодня Телеграф
fakty.com.ua
Фото: Facebook

Новости Украины: В этом году День учителя приходится на 7 октября – первое воскресенье октября.

Ежегодно День учителя в Украине отмечают в первое воскресенье октября. В этом году праздник приходится на 7 октября.

День учителя принято отмечать в каждой школе Украины. Как правило, в школах приветствуют учителей в понедельник.

В профессиональный праздник работников образования Украины дети дарят преподавателям цветы, устраивают концерты и всячески выражают благодарность за их труд.

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Кстати, по решению ЮНЕСКО Всемирный день учителя всегда отмечают 5 октября.

Напомним, внешнее независимое оценивание (ВНО) в 2019 году пройдет с 20 мая по 12 июля, сообщает Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО).

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Новости Украины, День учителя 2018, Украина, Школы Украины.
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