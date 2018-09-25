Стало известно, когда в Украине будут отмечать День учителя

Ежегодно День учителя в Украине отмечают в первое воскресенье октября. В этом году праздник приходится на 7 октября.

День учителя принято отмечать в каждой школе Украины. Как правило, в школах приветствуют учителей в понедельник.

В профессиональный праздник работников образования Украины дети дарят преподавателям цветы, устраивают концерты и всячески выражают благодарность за их труд.

Кстати, по решению ЮНЕСКО Всемирный день учителя всегда отмечают 5 октября.

Напомним, внешнее независимое оценивание (ВНО) в 2019 году пройдет с 20 мая по 12 июля, сообщает Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО).