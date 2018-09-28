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Украинские школы получат азбуку жестового языка

Лилия Гриневич рассказывает об азбуке жестового языка
10:11 Пт, 28 Сентябрь 2018 Телеграф
Фото: Фейсбук

Новости Украины: Министерство образования направит в украинские школы азбуку жестового языка, чтобы поощрить молодое поколение учить язык жестов.

Каждая из 16 200 украинских школ получит азбуку жестового языка, обещают в Министерстве образования и науки. Соответствующий меморандум МОН подписало с общественной организацией "Почувствуй" 27 сентября, сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.

"Сегодня по меньшей мере 223 тысяч человек общается жестовой речью. Это делает ее одной из наиболее применяемой в Украине. Благодаря сотрудничеству с общественной организацией "Почувствуй" мы сможем распространить эту информацию во всех школах Украины и, возможно, даже поощрить молодое поколение учить жестовый язык", - приводят в пресс-службе слова министра образования и науки Лилии Гриневич.

В азбуке, которая призвана популяризировать изучение жестового языка, известные деятели культуры жестами передают буквы украинского алфавита.

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Кроме того, в меморандуме прописано сотрудничество с организацией "Почувствуй" в рамках проекта "Когда тишина заговорила", направленном на развитие инклюзии среди учителей и учеников. Напомним, сегодня в Украине функционируют 514 инклюзивных классов.

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Новости Украины, Азбука, Жестовый язык, МОН, Украинские школы, Язык жестов.
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