Украинские школы получат азбуку жестового языка

Каждая из 16 200 украинских школ получит азбуку жестового языка, обещают в Министерстве образования и науки. Соответствующий меморандум МОН подписало с общественной организацией "Почувствуй" 27 сентября, сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.

"Сегодня по меньшей мере 223 тысяч человек общается жестовой речью. Это делает ее одной из наиболее применяемой в Украине. Благодаря сотрудничеству с общественной организацией "Почувствуй" мы сможем распространить эту информацию во всех школах Украины и, возможно, даже поощрить молодое поколение учить жестовый язык", - приводят в пресс-службе слова министра образования и науки Лилии Гриневич.

В азбуке, которая призвана популяризировать изучение жестового языка, известные деятели культуры жестами передают буквы украинского алфавита.

Кроме того, в меморандуме прописано сотрудничество с организацией "Почувствуй" в рамках проекта "Когда тишина заговорила", направленном на развитие инклюзии среди учителей и учеников. Напомним, сегодня в Украине функционируют 514 инклюзивных классов.