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ГСЧС предупреждает украинцев: антициклон с севера принесет новые заморозки

Заморозки на поверхности почвы
13:20 Пт, 28 Сентябрь 2018 Телеграф
Фото: pixabay.com

Новости Украины: Украинцев предупреждают о возможных заморозках на поверхности почвы в воскресенье, 30 сентября и в понедельник, 1 октября.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает украинцев, что в воскресенье, 30 сентября и в понедельник, 1 октября, в Украине на поверхности почвы ожидаются заморозки.

Сообщается, что 30 сентября в западных, северных и Винницкой областях, 1 октября в Украине, кроме южной части, ожидаются заморозки на почве 0-5 °, на западе и севере страны 30 сентября также местами в воздухе 0-3. 

Напомним, первые заморозки в Украине  уже наблюдались 18 сентября. На текущей неделе, 25 сентября в Карпатах на г.Поп Иван Черногорский выпал первый снег. В соцсетях писали, что снег выпал и на самой большой долине Карпат – Руне. С веб-камер было видно, что снег сыплет и на горнолыжном курорте Драгобрат, и на Буковели.

Сообщается, что за всю историю метеорологических наблюдений 2018 год оказался едва ли не самым контрастным. В июле температура на планете была выше средней на 0,4 ° C. Вместе с тем отмечалась высокая амплитуда колебаний между ночными и дневными температурами. Так, в конце августа в Украине ночью похолодало до + 7-9 градусов тепла.

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского научно-исследовательского гидрометеорологического института Вера Балабух спрогнозировала, что зима в этом году может быть значительно теплее климатической нормы. Температура существенно не изменится по сравнению с прошлым годом в зимний период. По словам Балабух, ожидается, что в этом году средняя зимняя температура будет на 1-2 градуса выше нормы и составит +2 ..- 3 градуса. Осадки преимущественно ожидаются в виде дождя или мокрого снега. На кратковременные периоды возможно снижение дневной температуры до - 20 градусов и ниже.

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Новости Украины, 1 октября, 30 сентября, Воскресенье, ГСЧС, Заморозки, Заморозки в Украине, Погода в Украине, Понедельник, Укргидрометцентр.
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