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В УЗ рассказали о заполненности поезда "четырех столиц" и о его пятой столице

Поезд четырех столиц Укрзализныця
14:35 Пт, 28 Сентябрь 2018 Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook Кравцов

Новости Украины: Первый рейс поезда "четырех столиц" отправляется с заполненностью 55%, что релевантно для компании.

Первый рейс поезда "четырех столиц" Киев-Минск-Вильнюс-Рига отправляется с киевского вокзала с заполненностью 55%.

Как передает корреспондент, об этом сообщил во время брифинга руководитель акционерный компании "Укрзализныця" Евгений Кравцов.

Укрзализныця показала поезд "четырех столиц"

"Этот показатель мы считаем вполне удовлетворительным, ведь рентабельность наступает после 30% заполненности", - сказал он.

Кравцов отметил, что пятая столица – Таллинн – скорее всего будет добавлена к маршруту поезда в конце текущего - начале следующего года.

Поезд был капитально отремонтирован на предприятиях "Укрзализныци".

В составе поезда будут курсировать десять вагонов, из которых - девять класса «купе» и один «люкс». В шестом вагоне купе делятся на мужские и женские.

Стоимость проезда в поезде от Киева до Риги по состоянию на сегодня составляет в вагоне купе - 2248,41 грн, в вагоне СВ - 4487, 21 грн.

"Я убежден, что направление будет популярным и заполненность поезда достаточной, чтобы понизить тариф", - сказал присутствовавший на брифинге заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк.

Первый рейс был отправлен в 14:07.

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Новости Украины, Евгений Кравцов, Железная дорога, Поезд "четырех столиц", УЗ, Украина, Укрзализныця.
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