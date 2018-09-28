В УЗ рассказали о заполненности поезда "четырех столиц" и о его пятой столице

Первый рейс поезда "четырех столиц" Киев-Минск-Вильнюс-Рига отправляется с киевского вокзала с заполненностью 55%.

Как передает корреспондент, об этом сообщил во время брифинга руководитель акционерный компании "Укрзализныця" Евгений Кравцов.

"Этот показатель мы считаем вполне удовлетворительным, ведь рентабельность наступает после 30% заполненности", - сказал он.

Кравцов отметил, что пятая столица – Таллинн – скорее всего будет добавлена к маршруту поезда в конце текущего - начале следующего года.

Поезд был капитально отремонтирован на предприятиях "Укрзализныци".

В составе поезда будут курсировать десять вагонов, из которых - девять класса «купе» и один «люкс». В шестом вагоне купе делятся на мужские и женские.

Стоимость проезда в поезде от Киева до Риги по состоянию на сегодня составляет в вагоне купе - 2248,41 грн, в вагоне СВ - 4487, 21 грн.

"Я убежден, что направление будет популярным и заполненность поезда достаточной, чтобы понизить тариф", - сказал присутствовавший на брифинге заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк.

Первый рейс был отправлен в 14:07.