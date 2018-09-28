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Лапа: Периодичность проверок безопасности продуктов может участиться

Владимир Лапа
15:35 Пт, 28 Сентябрь 2018 Телеграф
Интерфакс-Украина
consumer.gov.ua/

Новости Украины: Глава Госпродпотребслужбы Владимир Лапа рассказал о мерах по обеспечению безопасности продуктов в зависимости от увеличения случаев массовых отравлений.

Периодичность проверок в сфере безопасности пищевых продуктов может быть пересмотрена в сторону увеличения в связи с массовыми заболеваниями людей острыми кишечными инфекциями, сообщила Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужба).

"В связи с массовыми заболеваниями людей на острые кишечные инфекции комплексные проверки в сфере безопасности пищевых продуктов находятся под усиленным контролем. Ожидаем, что вскоре существующая периодичность плановых проверок изменится с одного раза в два, три, пять лет (в зависимости от степени риска объекта и меры контроля) на раз в квартал или в раз полгода", - цитируется в сообщении глава Госпродпотребслужбы Владимир Лапа.

Одним из важных вопросов обеспечения безопасности продуктов является выявление и изъятие из обращения фальсифицированных продуктов. Фальсификатом, отметил докладчик, есть вся неправильно маркирована продукция.

Председатель Госпотребслужбы также остановился на нормативно-правовом обеспечении осуществления санэпиднадзора. В частности, рассказал о работе над унифицированной форме акта, введение должностного лица с полномочиями главного государственного санитарного врача.

В вопросах фитосанитарного контроля главное, по мнению Владимира Лапы, не допустить поступления нотификаций от стран мира при формировании экспортных партий объектов регулирования.

 "Мы все работаем на государство, а государство должно работать на людей. Люди должны знать, что их права защищают ", - коснулся руководитель Госпотребслужбы темы защиты прав потребителей. Сейчас около 50% всех обращений, поступающих во время личного приема, отметил Владимир Лапа, связаны именно с этой сферой, поэтому она требует особого внимания.

Так, 19 сентября, сообщалось, что в Сколевской больнице госпитализировано 20 человек с симптомами острой кишечной инфекции после празднования в местном ресторане.

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Новости Украины, Безопасность, Владимир Лапа, Госпотребслужба украины, Продукты.
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