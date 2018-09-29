В субботу в Украине синоптики ожидают дожди, в некоторых областях - заморозки

В субботу в Украине, кроме юга и востока, ожидаются дожди, а ночью в воскресенье в некоторых областях - заморозки на почве 0-5°. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

"Ночью 30 сентября в западных, северных и Винницкой областях, 1 октября в Украине, кроме южной части, ожидаются заморозки на почве 0-5°, на западе и севере страны 30 сентября также местами в воздухе 0-3°", - говорится в сообщении.

Как отметили в Укргидрометцентре, в субботу, 29 сентября, в Украине облачно с прояснениями. Днем в Украине, кроме южной части, Донецкой области и Луганщины, умеренные дожди. Ветер северо-западный (на юге и востоке страны - юго-западный), 7-12 м/с. Температура 10-15°, в южных, восточных и Днепропетровской областях 17-22°.

Погода в субботу, 29 сентября (Фото: meteo.gov.ua)

Погода в субботу, 29 сентября, в городах Украины:

в Киеве - дождь, ночью +9...+11°, днем +13...+15°;

в Виннице - дождь, ночью +8...+10°, днем +12...+14°;

в Луганске - солнечно, ночью +7...+9°, днем +18...+20°;

в Луцке - солнечно, ночью +7...+9°, днем +11...+13°;

во Львове - дождь, ночью +7...+9°, днем +11...+13°;

в Днепре - ясно, ночью +9...+11°, днем +18...+20°;

в Донецке - без осадков, ночью +9...+11°, днем +18...+20°;

в Житомире -дождь, ночью +8...+10°, днем +12...+14°;

в Запорожье - ясно, ночью +9...+11°, днем +18...+20°;

в Ивано-Франковске - дождь, ночью +8...+10°, днем +11...+13°;

в Кропивницком - дождь, ночью +9...+11°, днем +18...+20°;

в Николаеве - солнечно, ночью +9..+11°, днем +18...+20°;

в Одессе - ясно, ночью +10...+12°, днем +18..+20°;

в Полтаве - дождь, ночью +9...+11°, днем +13...+15;

в Ровно - без осадков, ночью +8...+10°, днем +11...+13°;

в Симферополе - солнечно, ночью +10...+12°, днем +18...+20°;

в Сумах - дождь, ночью +9...+11°, днем +12...+14°;

в Тернополе -дождь, ночью 8...+10°, днем +11...+13°;

в Ужгороде - дождь, ночью +7...+9°, днем +12...+14°;

в Харькове - дождь, ночью +9...+11, днем +18...+20°;

в Херсоне - без осадков, ночью +9...+11°, днем +18...+20°;

в Хмельницком - дождь, ночью +8...+10°, днем +11...+13°;

в Черкассах - дождь, ночью +9..+11°, днем +13...+15°;

в Чернигове - дождь, ночью +9...+11°, днем +13...+15°;

в Черновцах - дождь, ночью +8...+10°, днем +11...+13°.

На 30 сентября - 1 октября синоптики прогнозируют в Украине переменную облачность, без осадков, лишь ночью 30 сентября в восточных областях небольшой дождь. Ветер северный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 30 сентября в западных, северных и Винницкой областях, 1 октября в Украине, кроме южной части, 1-6° тепла, на почве заморозки 0-5° (на западе и севере страны 30 сентября также местами в воздухе 0-3°), на остальной территории температура ночью 5-10° тепла; температура днем 12-17°, на юге, 1 октября и на востоке страны местами 18-20°.

Погода в воскресенье, 30 сентября (Фото: meteo.gov.ua)

Погода в воскресенье, 30 сентября, в городах Украины:

в Киеве - солнечно, ночью +3...+5°, днем +13...+15°;

в Виннице - ясно, ночью +3...+5°, днем +14...+16°;

в Луганске - без осадков, ночью +7...+9°, днем +16...+18°;

в Луцке - солнечно, ночью +3...+5°, днем +13...+15°;

во Львове - ясно, ночью +3...+5°, днем +14...+16°;

в Днепре - без осадков, ночью +6...+8°, днем +15...+17°;

в Донецке - солнечно, ночью +7...+9°, днем +16...+18°;

в Житомире - ясно, ночью +3...+5°, днем +14...+16°;

в Запорожье - без осадков, ночью +9...+11°, днем +18...+20°;

в Ивано-Франковске - ясно, ночью +3...+5°, днем +14...+16°;

в Кропивницком - солнечно, ночью +6...+8°, днем +15...+17°;

в Николаеве - без осадков, ночью +9..+11°, днем +18...+20°;

в Одессе - ясно, ночью +10...+11°, днем +18..+20°;

в Полтаве -солнечно, ночью +6...+8°, днем +15...+17;

в Ровно - ясно, ночью +3...+5°, днем +13...+15°;

в Симферополе - без осадков, ночью +10...+12°, днем +18...+20°;

в Сумах - ясно, ночью +3...+5°, днем +14...+16°;

в Тернополе -солнечно, ночью 3...+5°, днем +14...+16°;

в Ужгороде - ясно, ночью +3...+5°, днем +16...+18°;

в Харькове - без осадков, ночью +7...+9°, днем +15...+17°;

в Херсоне - солнечно, ночью +9...+11°, днем +18...+20°;

в Хмельницком - ясно, ночью +3...+5°, днем +14...+16°;

в Черкассах - солнечно, ночью +5..+7°, днем +13...+15°;

в Чернигове - без осадков, ночью +3...+5°, днем +13...+15°;

в Черновцах - ясно, ночью +3...+5°, днем +14...+16°.

2 октября, по данным Укргидрометцентра, в южной и восточной части, днем и в западных областях дождь, на остальной территории без существенных осадков; 3 октября на большей части территории страны дожди. Температура ночью 4-10°, на побережье морей до 13°; днем 12-18°, на юге и востоке страны до 21°, 3 октября в западных и северных областях 9-15°.

Как прогнозируют синоптики, 4 октября в Украине, 5 и 7 октября в западных, северных, местами центральных областях дожди, на остальной территории преимущественно без осадков. Температура ночью 3-10°, днем 9-16°, 6-8 октября на юге страны, 6 октября, на Закарпатье и Прикарпатье, 7 октября и в восточных областях 16-21°.

В Киеве 29 сентября облачно с прояснениями. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура 11-13°. По области облачно с прояснениями. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура 10-15°.

По данным синоптиков, 30 сентября - 1 октября в столице переменная облачность, без осадков. Ветер северный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью 1-6° тепла, на почве заморозки 0-5° (30 сентября также заморозки местами в воздухе 0-2°); температура днем 12-17° тепла. 2 октября в столице без существенных осадков; 3 октября дождь. Температура ночью 4-9°; днем 2 октября 12-17°, 3 октября 9-14°.