День Независимости Украины

Новости общества

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 30.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В МИД требуют РФ допустить украинских врачей к Сенцову
В МИД требуют РФ допустить украинских врачей к Сенцову
Новости: Британия обещает искоренить разведсеть РФ
Британия обещает искоренить разведсеть РФ
Новости: Майк Тайсон: Лучшие боксеры вышли из трущоб
Майк Тайсон: Лучшие боксеры вышли из трущоб
Новости: Вероника Дидусенко рассказала о своем ребенке и скандале на конкурсе "Мисс Украина"
Вероника Дидусенко рассказала о своем ребенке и скандале на конкурсе "Мисс Украина"
X

В субботу в Украине синоптики ожидают дожди, в некоторых областях - заморозки

Смотрите фото (3)
Буковый орешек
08:42 Сб, 29 Сентябрь 2018 Телеграф
Фото: pixabay.com

Новости Украины: Сегодня, 29 сентября, на большей части Украины пройдут умеренные дожди, температура днем в восточных и южных областях поднимется до 22 градусов тепла.

В субботу в Украине, кроме юга и востока, ожидаются дожди, а ночью в воскресенье в некоторых областях - заморозки на почве 0-5°. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

"Ночью 30 сентября в западных, северных и Винницкой областях, 1 октября в Украине, кроме южной части, ожидаются заморозки на почве 0-5°, на западе и севере страны 30 сентября также местами в воздухе 0-3°", - говорится в сообщении.

Как отметили в Укргидрометцентре, в субботу, 29 сентября, в Украине облачно с прояснениями. Днем в Украине, кроме южной части, Донецкой области и Луганщины, умеренные дожди. Ветер северо-западный (на юге и востоке страны - юго-западный), 7-12 м/с. Температура 10-15°, в южных, восточных и Днепропетровской областях 17-22°.

 

Погода в субботу, 29 сентября (Фото: meteo.gov.ua)

Погода в субботу, 29 сентября, в городах Украины:

в Киеве - дождь, ночью +9...+11°, днем +13...+15°;

в Виннице - дождь, ночью +8...+10°, днем +12...+14°;

в Луганске - солнечно, ночью +7...+9°, днем +18...+20°;

в Луцке - солнечно, ночью +7...+9°, днем +11...+13°;

во Львове - дождь, ночью +7...+9°, днем +11...+13°;

в Днепре - ясно, ночью +9...+11°, днем +18...+20°;

в Донецке - без осадков, ночью +9...+11°, днем +18...+20°;

в Житомире -дождь, ночью +8...+10°, днем +12...+14°;

в Запорожье - ясно, ночью +9...+11°, днем +18...+20°;

в Ивано-Франковске - дождь, ночью +8...+10°, днем +11...+13°;

в Кропивницком - дождь, ночью +9...+11°, днем +18...+20°;

в Николаеве - солнечно, ночью +9..+11°, днем +18...+20°;

в Одессе - ясно, ночью +10...+12°, днем +18..+20°;

в Полтаве - дождь, ночью +9...+11°, днем +13...+15;

в Ровно - без осадков, ночью +8...+10°, днем +11...+13°;

в Симферополе - солнечно, ночью +10...+12°, днем +18...+20°;

в Сумах - дождь, ночью +9...+11°, днем +12...+14°;

в Тернополе -дождь, ночью 8...+10°, днем +11...+13°;

в Ужгороде - дождь, ночью +7...+9°, днем +12...+14°;

в Харькове - дождь, ночью +9...+11, днем +18...+20°;

в Херсоне - без осадков, ночью +9...+11°, днем +18...+20°;

в Хмельницком - дождь, ночью +8...+10°, днем +11...+13°;

в Черкассах - дождь, ночью +9..+11°, днем +13...+15°;

в Чернигове - дождь, ночью +9...+11°, днем +13...+15°;

в Черновцах - дождь, ночью +8...+10°, днем +11...+13°.

На 30 сентября - 1 октября синоптики прогнозируют в Украине переменную облачность, без осадков, лишь ночью 30 сентября в восточных областях небольшой дождь. Ветер северный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 30 сентября в западных, северных и Винницкой областях, 1 октября в Украине, кроме южной части, 1-6° тепла, на почве заморозки 0-5° (на западе и севере страны 30 сентября также местами в воздухе 0-3°), на остальной территории температура ночью 5-10° тепла; температура днем 12-17°, на юге, 1 октября и на востоке страны местами 18-20°.

Погода в воскресенье, 30 сентября (Фото: meteo.gov.ua)

Погода в воскресенье, 30 сентября, в городах Украины:

в Киеве - солнечно, ночью +3...+5°, днем +13...+15°;

в Виннице - ясно, ночью +3...+5°, днем +14...+16°;

в Луганске - без осадков, ночью +7...+9°, днем +16...+18°;

в Луцке - солнечно, ночью +3...+5°, днем +13...+15°;

во Львове - ясно, ночью +3...+5°, днем +14...+16°;

в Днепре - без осадков, ночью +6...+8°, днем +15...+17°;

в Донецке - солнечно, ночью +7...+9°, днем +16...+18°;

в Житомире - ясно, ночью +3...+5°, днем +14...+16°;

в Запорожье - без осадков, ночью +9...+11°, днем +18...+20°;

в Ивано-Франковске - ясно, ночью +3...+5°, днем +14...+16°;

в Кропивницком - солнечно, ночью +6...+8°, днем +15...+17°;

в Николаеве - без осадков, ночью +9..+11°, днем +18...+20°;

в Одессе - ясно, ночью +10...+11°, днем +18..+20°;

в Полтаве -солнечно, ночью +6...+8°, днем +15...+17;

в Ровно - ясно, ночью +3...+5°, днем +13...+15°;

в Симферополе - без осадков, ночью +10...+12°, днем +18...+20°;

в Сумах - ясно, ночью +3...+5°, днем +14...+16°;

в Тернополе -солнечно, ночью 3...+5°, днем +14...+16°;

в Ужгороде - ясно, ночью +3...+5°, днем +16...+18°;

в Харькове - без осадков, ночью +7...+9°, днем +15...+17°;

в Херсоне - солнечно, ночью +9...+11°, днем +18...+20°;

в Хмельницком - ясно, ночью +3...+5°, днем +14...+16°;

в Черкассах - солнечно, ночью +5..+7°, днем +13...+15°;

в Чернигове - без осадков, ночью +3...+5°, днем +13...+15°;

в Черновцах - ясно, ночью +3...+5°, днем +14...+16°.

2 октября, по данным Укргидрометцентра, в южной и восточной части, днем и в западных областях дождь, на остальной территории без существенных осадков; 3 октября на большей части территории страны дожди. Температура ночью 4-10°, на побережье морей до 13°; днем 12-18°, на юге и востоке страны до 21°, 3 октября в западных и северных областях 9-15°.

Как прогнозируют синоптики, 4 октября в Украине, 5 и 7 октября в западных, северных, местами центральных областях дожди, на остальной территории преимущественно без осадков. Температура ночью 3-10°, днем 9-16°, 6-8 октября на юге страны, 6 октября, на Закарпатье и Прикарпатье, 7 октября и в восточных областях 16-21°.

В Киеве 29 сентября облачно с прояснениями. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура 11-13°. По области облачно с прояснениями. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура 10-15°.

Выходные в октябре 2018: сколько и когда будут отдыхать украинцы

По данным синоптиков, 30 сентября - 1 октября в столице переменная облачность, без осадков. Ветер северный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью 1-6° тепла, на почве заморозки 0-5° (30 сентября также заморозки местами в воздухе 0-2°); температура днем 12-17° тепла. 2 октября в столице без существенных осадков; 3 октября дождь. Температура ночью 4-9°; днем 2 октября 12-17°, 3 октября 9-14°.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Дневная температура, Дождь, Заморозки, Погода на 29 сентября, Погода на 30 сентября, Погода на воскресенье в Украине\, Погода на субботу в Украине.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости общества Украины

День святых Веры, Надежды, Любови и матери их Софии: история великих мучениц В Киев приедет экс-губернатор штата Калифорния Шварценеггер Итоги дня 29 сентября: День памяти жертв Бабьего Яра, День рождения Шевченко

Последние новости

Поклонники начали подозревать Яну Соломку в разводе с мужем Майк Тайсон рассказал, чего не хватает современному боксу Медики назвали полезный фрукт для здоровья сердца
Сегодня читают
01 Эскалация в Сербии: Солдаты НАТО прибыли к границе Косово
02 "Х-фактор" 9 сезон 5 выпуск: как прошел пятый кастинг в Виннице (Видео)
03 Мода 2018-2019: лучшие прически на осень и зиму для коротких и длинных волос (Фото)
04 Порошенко: Украина должна сказать окончательное "прощай" РФ
Новости сегодня
20:30 Ибрагимович оформил дубль в матче МЛС (Видео)
20:26 В Сети появились новые снимки смартфона Nokia 7.1 Plus
20:25 Два человека выпали из катера в Запорожье
20:01 Медики назвали преимущества регулярного употребления сыра
19:57 Сказочный загородный дом, в котором тепло даже в холодную пору (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: На Facebook могут наложить штраф
На Facebook могут наложить штраф
Новости: Трамп может получить Нобелевскую премию
Трамп может получить Нобелевскую премию
Новости: Казахская журналистка получила статус беженца в Украине
Казахская журналистка получила статус беженца в Украине
Новости: Врачи назвали продукт, который поможет в борьбе с целлюлитом
Врачи назвали продукт, который поможет в борьбе с целлюлитом
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь