Рева назвал количество украинцев, постоянно работающих за рубежом

За рубежом на постоянной основе работают 3,2 миллиона граждан Украины. Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева со ссылкой на данные Госпогранслужбы, сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

"По данным Госпогранслужбы, за рубежом на постоянной основе работают 3 миллиона 200 тысяч человек, и это вторая волна миграции - во время первой волны в 90-х годах эта цифра достигала показателя в 7 миллионов", - отметил министр.

По его словам, единственным действенным способом сохранения квалифицированных кадров является приближение уровня доходов населения к показателям тех стран, в которые сегодня украинцы выезжают на заработки. Например, украинские работники в Польше в среднем получают 19,2 тыс. гривень в месяц.

"Для уменьшения уровня трудовой миграции, как я уже неоднократно говорил, средняя зарплата в Украине должна быть не менее 15000 гривень. Мы планируем, что в этом году средняя зарплата в декабре выйдет на размер 10000 гривень, и нам нужно три-четыре года, чтобы наша средняя зарплата вышла на нужные показатели", - объяснил Рева.

Как он отметил, росту доходов способствует и ситуация на рынке труда - работодатели не имеют другого выхода, как устанавливать конкурентный размер зарплат своим работникам.

"По данным Госкомстата, уровень безработицы (по методике расчета Международной организации труда) начал снижаться, а это указывает на то, что конкуренция на рынке труда снижается, и работодатели, для того, чтобы удержать людей, поднимают им зарплаты - но беда в том, что это нужно было делать еще десять лет назад, тогда бы мы не получили сегодняшнюю ситуацию с оттоком кадров. Поэтому правительство делает все возможно со своей стороны, чтобы стимулировать процесс роста доходов людей", - сказал Рева.

Он отдельно подчеркнул, что увеличение зарплат не может вызывать существенного влияния на инфляционные процессы по определению, поскольку такое увеличение является обеспеченным экономическим ресурсом и влиять на уровень инфляции может только опосредствовано, из-за роста уровня спроса.