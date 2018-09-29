Порошенко: Преступление, совершенное в Бабьем Яру, никогда не должно повторится

Президент Украины Петр Порошенко подчёркивает недопустимость повторения совершенного нацистами за годы Второй мировой войны в Бабьем Яру в Киеве преступления, унесшего жизни более 100 тыс. украинцев, евреев, цыган и представителей других народов.

"Бабий Яр - место вечного покоя жертв кровавого нацистского молоха. Это страшное событие никогда не сотрется из нашей памяти, нестерпимой болью отзываясь в наших сердцах. В сердцах каждого, кто понимает - никогда снова не может повториться на земле подобное преступление, унесшее жизни более ста тысяч украинцев, евреев, цыган и представителей других народов.... Вечная память невинно убиенным",- написал П.Порошенко на своей странице в соцсети Фейсбук в субботу утром в связи с 77-й годовщиной трагедии.

На сайте главы государства обнародовано обращение к украинскому народу в связи с 77-й годовщиной трагедии Бабьего Яра.

"Бабий Яр – трагедия киевлян, всей Украины, незаживающая рана на теле нашей планеты. Это место – братская могила разных народов и известный во всем мире символ Холокоста", - отмечается в обращении.

П.Порошенко подчеркнул, что даже в условиях жестокой борьбы с российской агрессией украинцы демонстрируют приверженность основоположным идеалам цивилизованного мира – гуманизму, взаимопомощи, толерантности, уважению к человеческой жизни, этнической или религиозной идентичности, достоинству и свободы.

"И мы никогда не дадим даже наименьшего шанса проявлениям авторитаризма, диктатуры, шовинизма, расизма, дискриминации, нетерпимости на этнической или религиозной почве", - подчеркнуто в обращении.

19 сентября 1941 года Киев был оккупирован войсками нацистской Германии, а 28 сентября - на улицах города было развешено оповещение о том, что все евреи должны явиться в район улицы Мельникова. 29 и 30 сентября 1941 года состоялись первые расстрелы евреев.

Всего за годы Второй мировой войны в Бабьем Яру было захоронено по разным оценкам от 100 до 200 тыс. человек. Кроме евреев там погибли жители Киева других национальностей, члены ОУН и УПА, военнопленные Красной армии, цыгане, а также душевнобольные.