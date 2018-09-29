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Прогноз погоды на 30 сентября: заморозки ночью и прохлада днем

Букет из осенних листьев
14:28 Сб, 29 Сентябрь 2018 Телеграф
Фото: pixabay.com

Новости Украины: В последний день сентября в западной части страны на поверхности почвы ожидаются заморозки, осадков синоптики не прогнозируют, дневная температура 12-17° тепла.

В ближайшие сутки погоду большей части территории Украины будет определять прохладный и сухой воздух, переместившийся с северо-запада Европы, осадков не ожидается, сообщает Укргидрометцентр.

Температура ночью в западной части и северных областях 1-6° тепла, на поверхности почвы, в Карпатах и Прикарпатье местами также в воздухе заморозки 0-5°, на остальной территории 4-9 тепла. Температура днем 12-17° тепла, на юге и востоке 16-20°. Ветер северный с переходом на западный, 5-10 м/с.

На западе Украины без осадков. Температура воздуха ночью +0…+3 градусов, днем +14…+16 градусов.

В Карпатах ясно. Температура ночью +3…+5 градусов, днем +15…+17 градусов.

На севере Украины ясно. Температура воздуха ночью +2…+4 градусов, днем +14…+16 градусов.

В центре Украины без осадков . Температура воздуха ночью +5…+ 7 градусов, днем +14…+16 градусов.

На востоке Украины солнечно. Температура воздуха ночью +7…+9 градуса, днем +14…+16 градусов.

На юге Украины ясно. Температура воздуха ночью +7…+9 градуса, днем +17…+19 градусов.

В Крыму ясно. Температура воздуха ночью +9…+11 градусов, днем +6…+18 градусов.

В Киеве - без осадков. Температура ночью 2-4°, днем 13-15°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 30 сентября самая высокая температура днем была +25,8 в 2016 году, самая низкая ночью 0,7 тепла в 1936 году.

1 октября в Украине без осадков. Ветер южный, юго-восточный, 5-10 м/с. Температура в южной части ночью 6-11° тепла, днем 16-21°; на остальной территории ночью 1-6° тепла, на почве заморозки 0-4°; днем 12-17° тепла. В Киеве - без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 14-16°.

29 сентября в 9 часов утра температура воды в Черном и Азовском морях была 16-19°, в Днепре в пределах Киева 15°.

Синоптики прогнозируют, что в начале октября еще возможна неделя теплой погоды, когда температура воздуха поднимется до 19-21 градуса тепла. Не весь октябрь будет теплым, уже с 15 по 20 число прогнозируется снижение температуры воздуха до +10ºС и ниже. Возможны осадки дождя с мокрым снегом. В последних числах месяца не исключены такие явления как сильный ветер и бури.

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Новости Украины, 30 сентября, Без осадков, Дневная температура, Заморозки, Погода в воскресенье, Погода в регионах Украины, Прогноз погоды в Украине.
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