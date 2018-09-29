Гройсман признает, что вузы должны получить большую поддержку от правительства

Высшие учебные заведения в Украине нуждаются в новом уровне поддержки, но власти страны пока ограничены в соответствующих возможностях, констатирует премьер-министр Украины Владимир Гройсман, информирует пресс-служба Кабмина.

"Высшая школа должна получить новый уровень поддержки. Мы начали со средней школы - там произошло повышение зарплат. Следующий шаг - сделать то же для преподавателей вузов. Я бы хотел иметь градацию справедливости. Но я ограничен в своих возможностях. Тянет (средства) война и 400 млрд (грн - прим. ред) долгов. Если мы их не отдадим, это приведет к дефолту, а следовательно, обесцениванию доходов каждой семье", - цитирует В.Гройсмана пресс-служба Кабинета министров.

По словам премьера, большая часть его рабочего времени приходится на поиск того баланса, который позволит обеспечить ключевые интересы и цели государства.

"Я ищу, как сбалансировать потребности, как отбить атаку популизма, как позволить стране крепнуть. Экономика начала расти - 3,8% (рост ВВП - прим. ред). Это неплохо, ведь в номинале такой рост - это миллиарды гривень. А значит - новые рабочие места, налоги... Будем искать возможности и делать шаги навстречу вам, преподавателям и ученым", - заверил В.Гройсман.

Премьер подчеркнул, что справедливость - как в оплате труда, так и в другой плоскости - это ориентир и двигатель любых изменений. И как бы ни было трудно преодолевать все вызовы на пути преобразований, опускать руки и склонять головы - не стоит.

"И я буду бороться, потому что я верю в успех нашей страны. Судьба государства для меня важнее собственное будущее", - отметил Владимир Гройсман.

Напомним, министр социальной политики Андрей Рева заявил, что для преодоления трудовой миграции, украинец должен получать заработную плату в размере не менее 15 тысяч. Он признает, что такого уровня доходов украинцы смогут дождаться только через 3-4 года. Сейчас за рубежом на постоянной основе работают 3,2 млн украинцев.