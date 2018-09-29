В ВОЗ назвали главную причину большинства случаев смерти в мире

Неинфекционные заболевания (НИЗ), в первую очередь сердечно-сосудистые, респираторные, онкологические заболевания и диабет, - причина 7 из 10 случаев смерти людей во всем мире. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения.

"Ежегодно в результате неинфекционных заболеваний умирает около 41 миллиона человек в мире. Из них в 15 миллионах случаев смерти происходят на наиболее продуктивном этапе жизни (в возрасте 30-69 лет), и в основном в странах, что развиваются. Смежная проблема -психические нарушения и расстройства, из которых только депрессия затрагивает 300 миллионов человек. В 2016 г. риск преждевременной смерти от одной из четырех основных категорий НИЗ снизился до 18%", - отметили в организации.

В ВОЗ также сообщили, что мировые лидеры договорились взять на себя личную ответственность за усилия своих стран по профилактике и лечению НИЗ.

"Эти усилия должны включать качественное законодательство и налогово-бюджетные меры, направленные на защиту людей от табака, нездоровых продуктов питания и другой вредной продукции, например, путем ограничения рекламы алкоголя, введение запретов на курение и налогообложения сахаросодержащих напитков", - отмечают международные эксперты.

Согласно оценкам ВОЗ, в период до 2030 года благодаря осуществлению всех этих мер в странах с низким уровнем доходов и уровнем доходов ниже среднего может быть обеспечен экономический рост в объеме 350 миллиардов долларов США.

"В Тринадцатой общей программе работы ВОЗ на 2019-2023 гг. большое значение придается принятию мер в ответ на эпидемию НИЗ, а также укреплению психического здоровья, при этом центральное место в национальных мерах реагирования должны занимать инвестиции в достижение всеобщего охвата услугами здравоохранения. ВОЗ обязалась в течение этого периода охватить еще 1 миллиард услугами здравоохранения. Добиться повышения уровня здоровья и благополучия еще 1 миллиарда человек. А также обеспечить еще 1 миллиард человек более эффективной защитой при чрезвычайных ситуациях в области здравоохранения", - заявили в ВОЗ.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун сообщила, что ведомство из года в год сталкивается с одной и той же ситуацией — средств, заложенных в бюджете на программу "Лечение граждан Украины за рубежом" не хватает. Без голосования народными депутатами за перераспределение государственного бюджета нельзя будет найти нужную сумму на лечение всех больных за рубежом.