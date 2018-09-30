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В Киев приедет экс-губернатор штата Калифорния Шварценеггер

Арнольд Шварценеггер
10:35 Сегодня Телеграф
УНН

Новости Украины: Бывший губернатор штата Калифорнии, актер и спортсмен Арнольд Шварценеггер посетит бизнес-форум в Киеве.

Культовый американский актер, бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер впервые посетит столицу Украины. Актер в октябре примет участие в большом бизнес-форуме — Olerom Forum One, который пройдет 13 октября, информирует УНН со ссылкой на Facebook-страницу мероприятия.

"Легендарный терминатор впервые в Киеве", — говорится в сообщении.

Арнольд Шварценеггер — настоящая кинозвезда и кумир миллионов людей по всему миру. Сын австрийского полицейского и члена Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП) сначала стал самым молодым в истории культуристом — обладателем титула "Мистер Вселенная", а затем ушел в кинематограф. Самые известные в России фильмы с его участием — "Конан-варвар", "Красная жара" и "Близнецы". И конечно же, фильмы серии "Терминатор". На своем посту губернатора Калифорнии "Терминатор"-республиканец отказался от собственной зарплаты и активно выступал против войны в Ираке.

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В 2003 году Арнольд Шварценеггер был избран на пост губернатора Калифорнии от Республиканской партии. Он стал 38-м губернатором этого штата и первым губернатором штата, родившимся за пределами США, со времени ирландца Джона Дауни, избранного в 1862 году. В 2006 году переизбрался на второй срок. Полномочия истекли в 2011 году, согласно Конституции штата Калифорния, он не имел права баллотироваться на третий срок. В марте 2017 года стало известно, что бывший губернатор Калифорнии задумался о возвращении на политическую арену, он стал рассматривать своё возможное участие в выборах в сенат Конгресса США, которые запланированы на 2018 год

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