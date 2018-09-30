День святых Веры, Надежды, Любови и матери их Софии: история великих мучениц

Сегодня украинские православные христиане отмечают большой праздник – День святых мучениц Веры, Надежды, Любви и матери их Софии. Эти святые, как считается, покровительствуют женам и матерям. Кроме того, женщины с этими именами 30 сентября отмечают именины.

История мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии

Трагедия Софии и ее дочерей развернулась во времена раннего христианства, когда верующие христиане подвергались в Римской Империи жестоким гонениям. Известно, что София была христианкой родом из Милана, жившей во II веке нашей эры. Трех своих дочерей Пистис (Вера), Элпис (Надежда) и Агапе (Любовь) София воспитывала как в христианской традиции, привив им веру и любовь к Богу. Девочки впечатляли современников своей добродетельностью, образованием и знанием Святого Письма.

Когда до властей дошли слухи о видном христианском семействе, женщину и ее детей схватили. Сам римский император Адриан потребовал у них отречься от веры и принести жертвы языческим богам, однако они отказались. Тогда по приказу императора маленьких девочек подвергли жестоким пыткам.

Старшей из них, Вере, тогда было всего 12 лет. Надежде, - 10, а младшей, Любви, - 9 лет. Софию заставили наблюдать за мучениями и гибелью дочерей, она скончалась на следующий же день у их могилы. Церковь причислила их к лику святых. Мощи мучениц с 777 года покоятся во французском Эльзасе, в церкви Эшо.

Как отмечают Веры, Надежды, Любви и Софии

В народе этот день также называют "всесветными бабскими именинами" и "всесветной бабьей вытью", поскольку одной из главных традиций праздника является женский плач. Считается, что в этот день семейная женщина, даже если у нее нет поводов жаловаться на жизнь, должна "выплакаться" за свою судьбу и судьбу своих близких на весь год вперед. Женщины также откладывали домашние дела и шли в церковь. В старину в деревнях 30 сентября устраивали молодежные гуляния – "деревенские святцы", на которых девушки и юноши сватались или искали себе пару. При этом, помолвка и венчание во "всесветние бабьи именины не проводилась".

Именины Веры, Надежды, Любови и Софии

Большинство девушек и женщин по имени Вера, Надежда, Любовь и София отмечают именины 30 сентября. Эти именины, согласно традиции, могут отмечаться три дня подряд. Имениниц в эти дни угощали пирогами, «утешая» их в связи с нелегкой женской судьбой. Девушкам дарили иконы и ладанки, а также сладости. При этом, в православном календаре есть и другие важные даты, связанные с этими именами, поскольку за свою историю церковь канонизировала множество новых святых. Так, День Ангела для Веры может отмечаться также 26 февраля, 14 июня, 30 сентября, 14 октября, 15 декабря и 31 декабря. Именины для Надежды - 14 марта, 20 марта, 30 сентября и 21 октября. День Ангела для Любови отмечается только 30 сентября. Именины для Софии: 28 февраля, 1 апреля, 4 июня, 17 июня, 14 августа, 30 сентября, 1 октября, 29 декабря и 31 декабря.