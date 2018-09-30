День Независимости Украины

Новости общества

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 30.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В МИД требуют РФ допустить украинских врачей к Сенцову
В МИД требуют РФ допустить украинских врачей к Сенцову
Новости: Британия отправит в Норвегию 800 морских пехотинцев и спецназовцев
Британия отправит в Норвегию 800 морских пехотинцев и спецназовцев
Новости: Майк Тайсон: Лучшие боксеры вышли из трущоб
Майк Тайсон: Лучшие боксеры вышли из трущоб
Новости: Вероника Дидусенко рассказала о своем ребенке и скандале на конкурсе "Мисс Украина"
Вероника Дидусенко рассказала о своем ребенке и скандале на конкурсе "Мисс Украина"
X

День святых Веры, Надежды, Любови и матери их Софии: история великих мучениц

Смотрите фото (4)
День святых Веры, Надежды, Любови и матери их Софии
10:49 Сегодня Телеграф
unian.net

Новости Украины: Трагедия мучениц развернулась во времена Римской Империи, когда христиане подвергались жестоким гонениям.

Сегодня украинские православные христиане отмечают большой праздник – День святых мучениц Веры, Надежды, Любви и матери их Софии. Эти святые, как считается, покровительствуют женам и матерям. Кроме того, женщины с этими именами 30 сентября отмечают именины.

История мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии

Трагедия Софии и ее дочерей развернулась во времена раннего христианства, когда верующие христиане подвергались в Римской Империи жестоким гонениям. Известно, что София была христианкой родом из Милана, жившей во II веке нашей эры. Трех своих дочерей Пистис (Вера), Элпис (Надежда) и Агапе (Любовь) София воспитывала как в христианской традиции, привив им веру и любовь к Богу. Девочки впечатляли современников своей добродетельностью, образованием и знанием Святого Письма.

Когда до властей дошли слухи о видном христианском семействе, женщину и ее детей схватили. Сам римский император Адриан потребовал у них отречься от веры и принести жертвы языческим богам, однако они отказались. Тогда по приказу императора маленьких девочек подвергли жестоким пыткам.

День святых Веры, Надежды, Любови и Софии: приметы, традиции и запреты праздника

Старшей из них, Вере, тогда было всего 12 лет. Надежде, - 10, а младшей, Любви, - 9 лет. Софию заставили наблюдать за мучениями и гибелью дочерей, она скончалась на следующий же день у их могилы. Церковь причислила их к лику святых. Мощи мучениц с 777 года покоятся во французском Эльзасе, в церкви Эшо.

Как отмечают Веры, Надежды, Любви и Софии

День святых Веры, Надежды, Любови и матери их Софии: красивые поздравления в стихах и открытках
День святых Веры, Надежды, Любови и матери их Софии: красивые поздравления в стихах и открыткахЧитать полностью

В народе этот день также называют "всесветными бабскими именинами" и "всесветной бабьей вытью", поскольку одной из главных традиций праздника является женский плач. Считается, что в этот день семейная женщина, даже если у нее нет поводов жаловаться на жизнь, должна "выплакаться" за свою судьбу и судьбу своих близких на весь год вперед. Женщины также откладывали домашние дела и шли в церковь. В старину в деревнях 30 сентября устраивали молодежные гуляния – "деревенские святцы", на которых девушки и юноши сватались или искали себе пару. При этом, помолвка и венчание во "всесветние бабьи именины не проводилась".

Именины Веры, Надежды, Любови и Софии

Большинство девушек и женщин по имени Вера, Надежда, Любовь и София отмечают именины 30 сентября. Эти именины, согласно традиции, могут отмечаться три дня подряд. Имениниц в эти дни угощали пирогами, «утешая» их в связи с нелегкой женской судьбой. Девушкам дарили иконы и ладанки, а также сладости. При этом, в православном календаре есть и другие важные даты, связанные с этими именами, поскольку за свою историю церковь канонизировала множество новых святых. Так, День Ангела для Веры может отмечаться также 26 февраля, 14 июня, 30 сентября, 14 октября, 15 декабря и 31 декабря. Именины для Надежды - 14 марта, 20 марта, 30 сентября и 21 октября. День Ангела для Любови отмечается только 30 сентября. Именины для Софии: 28 февраля, 1 апреля, 4 июня, 17 июня, 14 августа, 30 сентября, 1 октября, 29 декабря и 31 декабря.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, 30 сентября, Вера, История, История праздника, Любовь, Надежда, Праздник, София.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости общества Украины

В Киев приедет экс-губернатор штата Калифорния Шварценеггер Итоги дня 29 сентября: День памяти жертв Бабьего Яра, День рождения Шевченко Мининформ дал рекомендации пользователям Facebook

Последние новости

ЧМ-2018 по волейболу среди женщин: результаты матчей 2-го тура Поставки немецкого оружия в Турцию сократились Компания Xiaomi представила новую камеру видеонаблюдения
Сегодня читают
01 Эскалация в Сербии: Солдаты НАТО прибыли к границе Косово
02 "Х-фактор" 9 сезон 5 выпуск: как прошел пятый кастинг в Виннице (Видео)
03 Мода 2018-2019: лучшие прически на осень и зиму для коротких и длинных волос (Фото)
04 Порошенко: Украина должна сказать окончательное "прощай" РФ
Новости сегодня
20:01 Медики назвали преимущества регулярного употребления сыра
19:57 Сказочный загородный дом, в котором тепло даже в холодную пору (Фото)
19:53 Греция хочет разгрузить лагеря для мигрантов
19:49 Заря - Львов: обзор матча (Видео)
19:42 Теннис. Украинки проиграли финал юниорского Кубка Федерации
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: На Facebook могут наложить штраф
На Facebook могут наложить штраф
Новости: Трамп может получить Нобелевскую премию
Трамп может получить Нобелевскую премию
Новости: Казахская журналистка получила статус беженца в Украине
Казахская журналистка получила статус беженца в Украине
Новости: Врачи назвали продукт, который поможет в борьбе с целлюлитом
Врачи назвали продукт, который поможет в борьбе с целлюлитом
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь