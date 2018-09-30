Прогноз погоды в Украине 1 октября: синоптики предупреждают о ночных заморозках

В ближайшие сутки, 1 октября, погоду большей части территории Украины будет определять сухой воздух с холодной ночью и теплым днем, сообщает Укргидрометцентр.

Ночью 30 сентября в западных, северных и Винницкой областях, а 1 октября – по всей Украине, кроме южной части, ожидаются заморозки на почве 0-5°, на западе и севере страны 30 сентября также местами в воздухе 0-3°, сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Несмотря на это, в ряде областей в воскресенье сохраняется также чрезвычайных уровень пожарной опасности.

"По данным УкрГидрометцентра, 30 сентября в Хмельницкой, Винницкой, Донецкой, большинстве районов Черкасской, Одесской, Херсонской и Запорожской областей сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - сообщается на сайте ГСЧС.

В первый день октября в Украине будет без осадков, лишь на крайнем юге днем местами небольшой дождь. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы, кроме крайнего юга, заморозки 0-5°; днем 14-19°, в южных и восточных областях местами 20-23°, на высокогорье Карпат 8-13° тепла.

Погода 1 октября

На западе Украины без осадков. Температура воздуха ночью +3…+5 градусов, днем +14…+16 градусов.

В Карпатах ясно. Температура ночью +5…+7 градусов, днем +16…+18 градусов.

На севере Украины ясно. Температура воздуха ночью +3…+5 градусов, днем +14…+16 градусов.

В центре Украины без осадков . Температура воздуха ночью +3…+ 5 градусов, днем +14…+17 градусов.

На востоке Украины солнечно. Температура воздуха ночью +3…+5 градуса, днем +16…+18 градусов.

На юге Украины ясно. Температура воздуха ночью +8…+10 градуса, днем +18…+20 градусов.

В Крыму ясно. Температура воздуха ночью +10…+12 градусов, днем +18…+20 градусов

В Киеве - без осадков. Температура воздуха ночью 2-4° тепла, днем около 15°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве за весь период метеорологических наблюдений в день 1 октября самая высокая температура была зафиксирована на отметке 26,5 градусов тепла в 1927 году, а самая низкая ночью – на отметке 0,3 градуса выше ноля в 1976.

В Украине во вторник, 2 октября - без осадков, лишь на востоке страны пройдет небольшой дождь. Ветер южный и юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 4-9° тепла, днём 12-17°; в южных и восточных областях ночью 7-12°, днём 16-21°. В Киеве - без осадков. Температура воздуха ночью 6-8° тепла, днем 14-16°.

Погода 2 октября

В среду, 3 октября в западных, северных и центральных областях, 4 октября в южной и восточной части - дожди, на остальной территории без существенных осадков. Температура ночью 3-9°, на юге и востоке до 12°; днем в западных и северных областях 8-13°, на остальной территории 3 октября 14-19°, на юге страны до 22°. В четверг, 4 октября снижение температуры на 4-6°.

Погода 3 октября

В Киеве и области без существенных осадков, только днем 3 октября дождь. Температура ночью 3-8° тепла, днем 8-13°.

30 сентября в 9.00 температура воды в Черном и Азовском морях была 16-18°, в Днепре в пределах Киева 14°.

Ранее, синоптики прогнозировали, что в начале октября еще возможна неделя теплой погоды, когда температура воздуха поднимется до 19-21 градуса тепла. Не весь октябрь будет теплым, уже с 15 по 20 число прогнозируется снижение температуры воздуха до +10ºС и ниже. Возможны осадки дождя с мокрым снегом. В последних числах месяца не исключены такие явления как сильный ветер и бури.