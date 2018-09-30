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Супрун сообщила о наборе медиков для стажировки за границей

Ульяна Супрун в больнице
14:06 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Фейсбук

Новости Украины: Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, что украинские медики могут пройти стажировку в более чем 40 странах мира.

Ukrainian Medical Students' Association анонсировало набор на стажировки для медиков более чем в 40 странах. Об этом и.о.министра здравоохранения Ульяна Супрун написала у себя на странице в Facebook.

"Сегодня возможностей для обучения и усовершенствования знаний, особенно для медиков, достаточно много. Вот, например, Ukrainian Medical Students' Association недавно анонсировало набор на стажировку для медиков более чем в 40 (!) странах мира", - отметила Супрун.

В частности, по ее словам, участие в стажировке могут принять студенты 3-6 курсов и интерны 1 года обучения на момент отбора (сентябрь-октябрь 2018).

Как отмечается на странице Ukrainian Medical Students' Association, стажировка состоится в период с апреля 2019 года до марта 2020 года включительно.

Среди стран для стажировки в 2019-2020 году: Болгария, Босния и Герцеговина, Бразилия, Гана, Греция, Грузия, Эстония, Египет, Израиль, Индия, Индонезия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Македония, Мальта, Мексика, Молдова, Германия и др.

В основном наборе на профессиональные стажировки могут принимать участие студенты только тех университетов, которые являются SCOPE/SCORE активными, то есть организовали хотя бы одну стажировку для иностранного студента в период с апреля 2018 по март 2019 года. С перечнем университетов можно ознакомиться непосредственно в анкете.

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Для участия в отборе необходимо заполнить бланк заявления до 23.59 20 октября 2018 года. Все заявки, полученные после дедлайна, не будут рассмотрены. Ссылка на анкету: https://goo.gl/forms/upM8lEtZrrLbn4Dk1

Перед заполнением формы обязательно ознакомьтесь с требованиями к оформлению документов, которые можно найти по ссылке: https://goo.gl/BgiFFj

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Новости Украины, Интерны, Медики, Набор, Стажировка за рубежом, Студенты, Ульяна Супрун.
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