НАБУ не имеет отношения к рекламе в метро с изображением Сытника

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заявляет, что не имеет никакого отношения к размещению метролайтов в столичном метрополитене, на которых изображен директор Бюро Артем Сытник и размещен анонс заседания комитета Верховной Рады по противодействию коррупции.

"НАБУ оказалось в центре медиа-рекламы. Не знаем, кто тот "добродетель", оплативший внешнюю рекламу в метро и на радио, но официально заявляем, что Бюро не имеет к этому отношения", - говорится в сообщении НАБУ, размещенном в понедельник на странице в Фейсбуке.

При этом в сообщении Бюро отмечает: "Осознаем, что из почти 200 млрд грн, присвоенных коррупционерами во власти, которых НАБУ пытается законным способом вынудить вернуть народу украденное, может найтись копейка оплатить и не такую "кампанию".

К сообщению Бюро прилагает фото метролайта.

В столичной подземке появились метролайты "Я разоблачу топ-коррупционеров" с изображением А.Сытника и анонсом заседания профильного комитета парламента в среду, 3 октября.

Директор НАБУ не пришел на заседание парламентского комитета по предотвращению коррупции для представления отчета НАБУ 19 сентября, но позже пообещал прийти на заседание, хоть это и не является обязательным.

"Отчет уже подан в Верховную Раду... есть такой формат, хоть он и не предусмотрен законом – обсуждение на заседании антикоррупционного комитета. И я обязательно туда приду", - сказал А.Сытник журналистам.