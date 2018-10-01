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НАБУ не имеет отношения к рекламе в метро с изображением Сытника

Здание НАБУ
11:24 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Фейсбук

Новости Украины: В Национальном антикорупционном бюро заявили, что не имеют отношения к размещению рекламы в столичном метро с изображением директора Артема Сытника.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заявляет, что не имеет никакого отношения к размещению метролайтов в столичном метрополитене, на которых изображен директор Бюро Артем Сытник и размещен анонс заседания комитета Верховной Рады по противодействию коррупции.

"НАБУ оказалось в центре медиа-рекламы. Не знаем, кто тот "добродетель", оплативший внешнюю рекламу в метро и на радио, но официально заявляем, что Бюро не имеет к этому отношения", - говорится в сообщении НАБУ, размещенном в понедельник на странице в Фейсбуке.

При этом в сообщении Бюро отмечает: "Осознаем, что из почти 200 млрд грн, присвоенных коррупционерами во власти, которых НАБУ пытается законным способом вынудить вернуть народу украденное, может найтись копейка оплатить и не такую "кампанию".

К сообщению Бюро прилагает фото метролайта.

В столичной подземке появились метролайты "Я разоблачу топ-коррупционеров" с изображением А.Сытника и анонсом заседания профильного комитета парламента в среду, 3 октября.

Сытник в ВР 3 октября представит отчет о работе НАБУ

Директор НАБУ не пришел на заседание парламентского комитета по предотвращению коррупции для представления отчета НАБУ 19 сентября, но позже пообещал прийти на заседание, хоть это и не является обязательным.

"Отчет уже подан в Верховную Раду... есть такой формат, хоть он и не предусмотрен законом – обсуждение на заседании антикоррупционного комитета. И я обязательно туда приду", - сказал А.Сытник журналистам.

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Новости Украины, Артем Сытник, Выступление, Директор НАБУ, НАБУ, Профильный комитет ВР, Реклама в метро и на радио.
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