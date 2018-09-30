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Сытник в ВР 3 октября представит отчет о работе НАБУ

Верховная Рада Украины
13:37 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В среду, 3 октября, в Верховной Раде заслушают отчет о работе Национального антикоррупционного бюро Украины.

В Верховной Раде Украины, 3 октября, при участии директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника заслушают отчет о деятельности НАБУ за первое полугодие 2018 года. Об этом говорится в повестке дня Комитета ВРУ по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, передает УНН.

"Другие вопросы: Об обсуждении отчета о деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины в течение предыдущих шести месяцев (I полугодие 2018) с участием директора Национального антикоррупционного бюро Украины Сытника А.С.", - говорится в сообщении.

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Как сообщалось ранее, Петр Порошенко рассчитывает, что Верховная Рада примет изменения в Конституцию относительно закрепления стратегического курса Украины в Европейский Союз и НАТО еще на этой сессии.

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Новости Украины, Артем Сытник, Верховная Рада, ВР, НАБУ, Национальное антикоррупционное бюро Украины, Украина.
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