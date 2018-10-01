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Прогноз погоды в Украине 2 октября: немного потеплеет

Белка
13:50 Сегодня Телеграф
Фото: pixabay.com

Новости Украины: В Украине во вторник, 2 октября, немного потеплеет, местами столбики термометра будут показывать +22°, на востоке и юге Украины местами возможны дожди.

В ближайшие сутки в Украине распространится более теплая, но влажная воздушная масса, погоду большей части территории страны будут определять атмосферные фронты, сообщает Укргидрометцентр.

Ночью и утром в Украине, кроме крайнего запада, днем в западной части, восточных и Сумской областях небольшой дождь, в Карпатах - умеренный. Ветер юго-восточный с переходом на западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 4-9° тепла, днем 13-18°; в южной части, Донецкой и Луганской областях ночью 8-13°, днем 17-22°.

На западе Украины без осадков. Температура воздуха ночью +6…+8 градусов, днем +14…+16 градусов.

В Карпатах ясно. Температура ночью +6…+8 градусов, днем +15…+17 градусов.

На севере Украины ясно. Температура воздуха ночью +5…+7 градусов, днем +14…+16 градусов.

В центре Украины без осадков . Температура воздуха ночью +6…+ 8 градусов, днем +14…+17 градусов.

На востоке Украины дожди. Температура воздуха ночью +8…+10 градуса, днем +18…+20 градусов.

На юге Украины ясно. Температура воздуха ночью +9…+11 градуса, днем +18…+20 градусов.

В Крыму ясно. Температура воздуха ночью +12…+14 градусов, днем +18…+20 градусов

В Киеве - ночью и утром небольшой дождь, днем без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на западный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-8° тепла, днем 16-18°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 2 октября самая высокая температура днем была +26° в 1915 году, самая низкая ночью -2,5° в 1902 году.

3 октября - в южных, восточных, Днепропетровской областях и Крыму без осадков; температура ночью 7-12° тепла, днем 17-22°.

На остальной территории местами небольшие дожди; температура ночью 3-8° тепла, днем 10-17° (на высокогорье Карпат небольшой дождь с мокрым снегом; температура в течение суток 0-5° тепла). Ветер в Украине юго-западный и западный, 5-12 м/с. В Киеве - местами небольшой дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-6° тепла, днем 12-14°.

Ранее, синоптики прогнозировали, что в начале октября еще возможна неделя теплой погоды, когда температура воздуха поднимется до 19-21 градуса тепла. Не весь октябрь будет теплым, уже с 15 по 20 число прогнозируется снижение температуры воздуха до +10ºС и ниже. Возможны осадки дождя с мокрым снегом. В последних числах месяца не исключены такие явления как сильный ветер и бури

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Новости Украины, 2 октября, Дневная температура, Дожди, Погода в регионах Украины, Погода в Украине 2 октября, Прогноз погоды в Украине.
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Новости общества Украины

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