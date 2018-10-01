Стала известна главная цель учений в Азовском море

Боевые учения на побережье Азовского моря имели целью подготовить адекватный ответ на российскую агрессию, а не напугать Венгрию. Об этом в интервью изданию Reuters заявил начальник Генерального штаба - Главнокомандующий ВСУ Виктор Муженко, передает УНН.

Муженко отвечал в субботу на борту военного самолета, который следовал с острова Тендровская Коса на южном побережье, в последний из пяти дней военных игр в разных частях Украины. Часть этих упражнений состоялась на венгерской границе, что, по мнению авторов статьи, вызвало ужас в Будапеште.

Как пишет издание, Муженко возразил, что военные игры были направлены не на то, чтобы "показать силу" венгерской стороне.

"Во-первых, это касается способности адекватно реагировать на угрозы со стороны Российской Федерации. Мы говорим о защите наших сообщений, о возможной реакции на угрозы, в частности на западе", - сказал он.