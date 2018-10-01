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Стала известна главная цель учений в Азовском море

Учения в Азовском море
16:54 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Виктор Муженко сообщил, что целью учений в Азовском море является противодействие любым попыткам нападения РФ на Украину с Запада.

Боевые учения на побережье Азовского моря имели целью подготовить адекватный ответ на российскую агрессию, а не напугать Венгрию. Об этом в интервью изданию Reuters заявил начальник Генерального штаба - Главнокомандующий ВСУ Виктор Муженко, передает УНН.

Муженко отвечал в субботу на борту военного самолета, который следовал с острова Тендровская Коса на южном побережье, в последний из пяти дней военных игр в разных частях Украины. Часть этих упражнений состоялась на венгерской границе, что, по мнению авторов статьи, вызвало ужас в Будапеште.

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Как пишет издание, Муженко возразил, что военные игры были направлены не на то, чтобы "показать силу" венгерской стороне.

"Во-первых, это касается способности адекватно реагировать на угрозы со стороны Российской Федерации. Мы говорим о защите наших сообщений, о возможной реакции на угрозы, в частности на западе", - сказал он.

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Новости Украины, Азовское море, Виктор Муженко, ВСУ, Украина, Учения в Азовском море.
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