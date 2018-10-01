Ко Дню защитника Украины "Укрзализныця" назначила семь дополнительных поездов

ПАО "Укрзализныця" назначила семь дополнительных поездов ко Дню защитника Украины 14 октября. Об этом сообщила пресс-служба предприятия, передает УНН.

Поезд № 191/192 Киев — Львов будет курсировать 13 и 15 октября с отправлением из Киева в 08:03 и прибытием во Львов в 17:55. В обратном направлении поезд будет отправляться в эти же даты в 11:58 и прибывать в Киев в 21:46.

Поезд № 197/198 Киев — Ковель отправится в рейс 13 октября. Отправление из Киева в 07:28 и прибытие в Ковель в 16:53. Обратно из Ковеля поезд отправится в 11:03 и прибудет в Киев в 19:53.

Поезд № 177 Киев — Хмельницкий будет курсировать 15 октября. Отправление из Киева в 05:27 и прибытие в Хмельницкий в 13:02. В обратном направлении отправление из Хмельницкого в 14:04 и прибытие в Киев в 20:43.

Поезд № 779/780 Сумы — Винница будет курсировать 12, 13 и 14 октября. Отправление из Сум в 05:30 и прибытие в Винницу в 13:08. В обратном направлении — отправление в 13:43 и прибытие в Сумы в 21:33.

Поезд № 294/293 Хмельницкий — Киев будет курсировать в направлении Киев 12 октября и в Хмельницкий 16 октября. Отправление из Хмельницкого в 13:40 и прибытие в Киев в 18:35. В обратном направлении отправление в 15:21 и прибытие в 20:49.

Поезд № 272 Одесса — Харьков в Одессу осуществит рейсы 11 и 15 октября. Отправление из Одессы в 16:01 и прибытие в Харьков 8:02.

Поезд № 736 Киев — Запорожье в дополнительные рейсы отправится 13 и 16 октября. Отправление из Киева в 14:47 и прибытие в 22:04. Из Запорожья поезд отправится в 22:58 и прибудет в 06:12.