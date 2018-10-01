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В Украине будет увеличено количество проверок пищевых предприятий

Пищевое предприятие
18:48 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: PHL

Новости Украины: По словам Владимира Лапы, проверки предприятий станут более частыми.

Комплексные проверки в сфере безопасности пищевых продуктов находятся под усиленным контролем. Об этом заявил глава Госпродпотребслужбы Владимир Лапа, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"В связи с массовыми заболеваниями людей острой кишечной инфекцией комплексные проверки в сфере безопасности пищевых продуктов находятся под усиленным контролем", - отметил он.

"Ожидаем, что вскоре существующая периодичность плановых проверок изменится с одного раза в два, три, пять лет, в зависимости от степени риска объекта, и меры контроля будут проходить раз в квартал или в полгода в зависимости от степени риска", - сказал он.

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Лапа добавил, что важным является вопрос выявления и изъятия из обращения фальсифицированных продуктов.

"Фальсификатом является вся неправильно маркированная продукция", - пояснил глава Госпродпотребслужбы.

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Новости Украины, Безопасность, Пищевые предприятия, Пищевые продукты, Украина.
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