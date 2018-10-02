Синоптики рассказали, в каких областях пройдут дожди

В Украине во вторник, 2 октября, ожидаются дожди в отдельных областях, днем температура воздуха местами составит до 22° тепла.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

"2 октября облачно с прояснениями. Утром в Украине, кроме крайнего запада, днем в западной части, восточных, Черниговской и Сумской областях небольшой дождь. Ветер юго-восточный с переходом на западный, 7-12 м/с", - говорится в сообщении.

Температура 13-18°; в южной части, на Донетчине и Луганщине 17-22°.

В течение 3-4 октября удержится переменная облачность. 3 октября в западных, северных и центральных (кроме Днепропетровской) областей, 4 октября в Украине, кроме западной части, местами небольшие дожди (ночью 4 октября в восточных областях умеренные дожди). Ветер юго-западный и западный, 7-12 м/с.

Температура в южных и восточных областях ночью 7-12° тепла, днем 3 октября 17-22°, 4 октября 13-18°; на остальной территории ночью 3-8° тепла (4 октября в западных областях на поверхности грунта местами заморозки 0-5°), днем 10-15° тепла, 3 октября в центральных областях 14-19°.

На высокогорье Карпат 3 октября небольшой дождь с мокрым снегом, 4 октября без осадков. Температура ночью и днем 1-4° тепла (ночью 4 октября заморозки 0-2°).

5-6 октября в Украине без осадков. Температура ночью 1-7° тепла, 5 октября в Украине, кроме крайнего юга, 6 октября местами в центральных, восточных областях и на Прикарпатье, на поверхности грунта заморозки 0-4°; днем 12-18° тепла, 6 октября на юге и Закарпатье до 20°.

В Киеве и Киевской области 2 октября утром небольшой дождь, днем без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на западный, 7-12 м/с.

Температура в столице 16-18°; по области 13-18°.

3-4 октября в Киеве переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер юго-западный и западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 3-8° тепла, днем 10-15°.

В течение 5-6 октября в столице без осадков. Температура ночью 1-7° тепла, 5 октября на поверхности грунта заморозки 0-4°; днем 12-17° тепла.