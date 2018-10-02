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С начала октября в Украине разрешили "вживлять" детсады в дома

Лев Парцхаладзе
13:22 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Украины: Лев Парцхаладзе сообщил, что с начала октября разрешается строительство детских садиков в жилых дома.

В Украине с 1 октября вступили в силу новые государственные строительные нормы по проектированию детсадов, которыми, в частности, разрешено размещать в жилых домах, встроенные и встроенно-пристроенные дошкольные учреждения.

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook.

"В действие вступили новые государственные строительные нормы относительно дошкольных заведений. Уже с 1 октября в Украине разрешено проектировать небольшие детские садики, встроенные или встроенно-пристроенные к первым этажам жилых домов. Это может стать действительно действенным способом решения острой проблемы с недостатком мест в детсадиках, которая существует сегодня. Ныне в соответствии с нормами на 1000 жителей должны быть обеспечены 38 мест в детсадиках и 135 мест в школах. По факту же этого нет. В большей степени из-за тотальной и неконтролируемой застройки городов, погони за большим количеством квадратных метров, а не комфортом жителей. Эту ситуацию нужно решать, как это делают в Европе. Там проектирование встроенных детсадиков - нормальная практика", - сказал он.

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По словам Парцхаладзе, внедрение этого изменения будет способствовать уменьшению диспропорции между строительством жилья и социальной инфраструктуры в населенных пунктах, снятию социального напряжения с катастрофическим недостатком мест в детсадиках. Кроме того, это позволит избежать дополнительной транспортной нагрузки на дороги.

Согласно новым ГСН, размещение дошкольных учебных заведений разрешено в виде встроенных в 1-2 этажи жилых домов помещений групп кратковременного (до 4-х часов) пребывания, встроенных в 1-2 этажи жилых домов дошкольных учебных учреждений общего развития (яслей, яслей-садиков, детсадиков) вместимостью до 80 мест. Также можно встраивать или пристраивать в 1-2 этажи жилых домов дошкольных учебных учреждений общего развития вместимостью до 120 мест (до 6 групп), пристраивать дошкольные учебные учреждения общего развития вместимостью до 160 мест (до 8 групп) к глухим торцам жилых домов.

При этом, при проектировании таких детсадиков должны обязательно учитываться необходимые пожарные требования и соответствующие нормы ГСН относительно жилых домов. Земельный участок такого детсадика должен отделяться от придомовой территории жилого дома ограждением и зелеными насаждениями. Организация и озеленение групповых площадок, инсоляция и освещенность помещений во встроенных и встроенно-пристроенных детсадиках должна отвечать требованиям ГСН относительно защиты территорий и домов от шума и требованиям Санитарного регламента для дошкольных учебных заведений, утвержденного МЗ.

Кроме этого, в новом ГСН введен ряд изменений для улучшения комфорта и безопасности детей. В частности, это касается обязательного обустройства инклюзивного пространства в помещениях и внедрения энергосберегающих технологий и материалов.

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Новый ГСН разработан специалистами ПАО "КиевЗНИИЭП" на замену ГСН В.2.2-4-97 "Дома и сооружения дошкольных учебных учреждений", действовавший с 1997 года, и распространяется на проектирование новых и реконструкцию имеющихся зданий учреждений дошкольного образования разных типов, а также помещений для групп кратковременного пребывания детей, входящих в состав зданий другого назначения.

Минрегион также изучает необходимость позволить проектировать небольшие встроенные и встроенно-пристроенные в жилые дома начальные школы (1-4 классы).

Государственные строительные нормы (ГСН) – обязательные для выполнения нормативные акты, которые используются во время проектирования новых и реконструкции имеющихся зданий, кварталов, микрорайонов в соответствии с их назначением.

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Новости Украины, Детские садики, Лев Парцхаладзе, Украина.
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