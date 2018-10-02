День Независимости Украины

Новости о здоровье

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Вторник, 02.10.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В Украине снова подорожали билеты на поезда
В Украине снова подорожали билеты на поезда
Новости: Ревматизм и проблемы с сердцем: адвокат рассказал о здоровье Сенцова
Ревматизм и проблемы с сердцем: адвокат рассказал о здоровье Сенцова
Новости: Ломаченко: Считаю, что у меня есть 5-7 лет
Ломаченко: Считаю, что у меня есть 5-7 лет
Новости: Названы лауреаты Нобелевской премии по физике
Названы лауреаты Нобелевской премии по физике
X

Больничные по-новому: основные изменения

Оформление больничных
11:38 Сегодня Телеграф
Фото: 062.com

Новости шоу бизнеса: В Украине вступил в силу новый порядок начисления больничных листов.

1 октября в Украине вступили в силу изменения в порядке финансирования Фондом соцстрахования страхователей (работодателей) для оказания ими застрахованным лицам пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам, на погребение, а также некоторых выплат пострадавшим на производстве.

Изменения направлены на усиление социальной защиты трудоустроенных в части ускорения сроков получения ими материального обеспечения, а также оптимизацию и упрощение для работодателей взаимодействия с Фондом, минимизации проверок и замену санкций на предварительный контроль, говорится в сообщении пресс-службы Фонда соцстрахования Украины (ФССУ).

Система предварительного контроля правильности начисления выплат. Работники Фонда будут осуществлять предварительный контроль правильности начисления выплат и в случае обнаружения ошибок предоставлять рекомендации страхователю по устранению недостатков еще до финансирования выплат. Это позволит избежать штрафов, которые могут налагаться на работодателя в случае выявления неправомерного использования средств ФССУ во время проверок по факту уже профинансированных заявлений-расчетов.

Отопление, перевод часов и "длинные" выходные: чего ожидать украинцам в октябре
Отопление, перевод часов и "длинные" выходные: чего ожидать украинцам в октябре Читать полностью

Новая форма заявления-расчета. Новая форма заявления-расчета объединила документы, на основании которых осуществлялось финансирование страхователей до реорганизации Фонда социального страхования по временной потере трудоспособности и Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины. Обновленный документ расширен сведениями относительно вида занятости, страхового стажа, льгот пострадавших на ЧАЭС, более полной информацией относительно листка нетрудоспособности и тому подобное.

Сообщение о выплате средств застрахованным лицам. Система информирования работодателем об осуществленных выплатах застрахованным лицам должна уменьшить риск возможных задержек при компенсации застрахованным лицам утраченного заработка за период болезни (оплата по листкам нетрудоспособности), выплате пособия по беременности и родам, осуществлении страховых выплат пострадавшим на производстве. Сообщение о выплате средств застрахованным лицам по определенной форме необходимо подать в течение месяца со дня осуществления выплат материального обеспечения, отдельных выплат пострадавшим на производстве.

Сроки подачи заявления-расчета. Кроме ранее утвержденных сроков рассмотрения документов для назначения материального обеспечения комиссией (уполномоченным) по социальному страхованию предприятия, с 1 октября также предусмотрена подача страхователем (работодателем) заявления-расчета в течение 5 рабочих дней с даты утверждения протокола заседания комиссии (решения уполномоченного).

Возможность подачи заявлений-расчетов, сообщений о выплате средств застрахованным лицам и отчетов в электронном виде.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Больничные, Заявление-расчеты, Минздрав, ФССУ.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости здоровья

Медики выяснили, как гигиена может навредить здоровью Самые неожиданные продукты, которые убивают наши зубы Названы лучшие методы, чтобы избавится от второго подбородка в домашних условиях

Последние новости

Украинец Лень провел дебютный матч за новый клуб в НБА Хавбек Ворсклы может до конца года остаться без футбола Во Франции задержали украинский грузовик, перевозивший 650 кг кокаина
Сегодня читают
01 Умер известный артист Роман Карцев
02 Стартовал Парижский автосалон 2018
03 Перевод часов и выходные: чего ожидать в октябре
04 Мода 2018: стильные свитера oversize для холодной осени (Фото)
05 Мода 2018: стильные пальто и пиджаки, без которых не обойтись этой осенью
Новости сегодня
16:07 Фотожабы с жирненьким котом, который вас приободрит
16:05 Рада усовершенствовала процедуру экстрадиции
16:03 Свитолина поблагодарила болельщиков за поддержку в трудную минуту
15:50 В Британии гетеросексуальным партнерам разрешат гражданское партнерство
15:49 Райан Рейнольдс сыграет главную роль в новом фильме "Свободный парень"
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Температурные "качели" и бесснежный декабрь: появился прогноз погоды на зиму
Появился подробный прогноз погоды на зиму в Украине
Новости: Больничные по-новому: основные изменения
Больничные по-новому: основные изменения
Новости: Отопление, перевод часов и "длинные" выходные: чего ожидать украинцам в октябре
Перевод часов и выходные: чего ожидать в октябре
Новости: Мода 2018: самая популярная стрижка этой осени
Мода 2018: самая популярная стрижка этой осени
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь