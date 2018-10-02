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Погода на 3 октября: синоптики дали "дождливый" прогноз

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Прогноз погоды на 3 октября
16:28 Вт, 2 Октябрь 2018 Телеграф

Новости Украины: В Украину в ближайшие сутки придет прохладный воздух и дожди, на юге сохранится тепло.

В Украине в ближайшие сутки 3 октября погоду большей части территории страны будет определять атмосферный фронт, перемещающийся с запада; а юго-восточная половина останется в теплой воздушной массе, сообщает Укргидрометцентр.

В Украине, кроме южной части страны, ожидаются небольшие дожди, ночью в большинстве западных, северных, центральных областей – умеренные дожди. Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с, утром, днем в западных областях порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 7-12°, в западных областях 3-8° тепла; днем 11-16°, в южных, восточных и Днепропетровской областях 17-22°.

На высокогорье Карпат прогнозируется небольшой дождь с мокрым снегом, температура в течение суток 1-4° тепла.

 

На западе Украины небольшой дождь. Температура воздуха ночью +5…+7 градусов, днем +11…+13 градусов.

В Карпатах дождь. Температура ночью +3…+5 градусов, днем +13…+15 градусов.

На севере Украины дождь. Температура воздуха ночью +8…+10 градусов, днем +12…+14 градусов.

В центре Украины дождь . Температура воздуха ночью +9…+ 11 градусов, днем +15…+17 градусов.

На востоке Украины дожди. Температура воздуха ночью +9…+11 градуса, днем +19…+21 градусов.

На юге Украины ясно. Температура воздуха ночью +11…+13 градуса, днем +18…+20 градусов.

В Крыму ясно. Температура воздуха ночью +11…+13 градусов, днем +20…+22 градусов

В Киеве 3 октября ночью умеренный дождь, днем местами небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью около 10° тепла, днем 13-15°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 3 октября самая высокая температура днем была 27,2° в 1999 году, самая низкая ночью -2,1° в 1916 году.

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В Украине 4 октября, кроме западных и южных областей, местами ожидается небольшие дожди. Ветер северо-западный и западный, 7-12 м/с.

Температура ночью на юге и востоке 7-12°, на остальной территории 4-9° тепла (в Карпатах и местами на Прикарпатье заморозки 0-2); днем 10-15° тепла, в южных областях и на Закарпатье до 18°.

В Киеве 4 октября местами небольшой дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью 6-8° тепла, днем 11-13°.

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Новости Украины, Дожди, Погода, Прогноз погоды, Прогноз погоды на 3 октября, Синоптики.
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