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Взрыв мины в Горловке: ОБСЕ призывает немедленно приступить к разминированию

ОБСЕ
22:30 Вт, 2 Октябрь 2018 Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: ОБСЕ призывает незамедлительно приступить к разминированию Донбасса.

ОБСЕ призывает приступить к безотлагательному и полному гуманитарному разминированию населенных пунктов и пунктов пропуска на Донбассе.

Об этом говорится в совместном заявлении спецпредставителя ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартина Сайдика и главы СММ ОБСЕ в Украине послом Эртугрула Апакана по результатам сегодняшней встречи в Минске, сообщает БЕЛТА.

"Как известно, 30 сентября под Горловкой в результате подрыва на мине погибли трое детей, один ребенок был ранен. В тот же день еще один подросток получил ранения вследствие обстрела в Старомихайловке. Очевидно, что есть необходимость принять срочные меры по гуманитарному разминированию. В этой связи мы с послом Эртугрулом Апаканом разработали совместное заявление. Мы среди прочего призываем стороны приступить к безотлагательному и полному гуманитарному разминированию населенных пунктов и пунктов пропуска", - заявил Сайдик.

В заявлении выражается глубокое огорчение произошедшими трагедиями с детьми: "К сожалению, слишком много подобных случаев имело и имеет место быть вследствие продолжающегося между сторонами конфликта, сопровождающегося, в частности, неизбирательной укладкой мин и аналогичных взрывных устройств вдоль линии соприкосновения. Такая ситуация впредь недопустима. Все участки, на которых имеются мины и самодельные взрывные устройства, представляющие угрозу для жизни гражданского населения, особенно для детей и подростков, должны быть безотлагательно разминированы по гуманитарным соображениям".

Кроме призыва к разминированию, ОБСЕ также требует оповещать население о зонах риска и об уже разминированных участках.

В заявлении также напоминается, что согласно Минским соглашениям все стороны обязались осуществлять противоминную деятельность.

Сегодня на заседании трехсторонней контактной группы комплекс вопросов по разминированию был в центре внимания ТКГ и ее рабочей группы по безопасности. Обсуждались дополнительные меры по обеспечению режима прекращения огня.

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Новости Украины, Горловка, Донбасс, Мины, ОБСЕ, Разминирование.
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