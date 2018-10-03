День Независимости Украины

Новости общества

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Среда, 03.10.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Стало известно, как денежные переводы из-за границы влияют на субсидию
Стало известно, как денежные переводы из-за границы влияют на субсидию
Новости: В НАТО говорили об агрессии РФ в Азовском море
В НАТО говорили об агрессии РФ в Азовском море
Новости: Тоттенхэм - Барселона: онлайн-трансляция матча
Тоттенхэм - Барселона: онлайн-трансляция матча
Новости: Ученые открыли новый объект за Плутоном
Ученые открыли новый объект за Плутоном
X

Погода на 4 октября: похолодание и сильный ветер

Погода на 4 октября
13:26 Сегодня Телеграф

Новости Украины: В четверг, 4 октября, в Украине значительно похолодает, усилится ветер, местами пройдут дожди.

В ближайшие сутки погоду в Украине будет определять поле пониженного атмосферного давления, а с северо-запада Европы продолжит поступать прохладный воздух, вследствие чего температура снизится, кроме того, по всей стране усилится ветер.

Как сообщает Укргидрометцентр, в западных и северных областях местами небольшой дождь, в Карпатах с мокрым снегом, на остальной территории без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 3-8° тепла, в западных областях местами на почве заморозки 0-3°, днем 9-14° тепла; в южной части ночью 6-11°, днем 15-18°. На высокогорье Карпат ночью заморозки 0-5°, температура днем 2-7° тепла.

На западе Украины ясно. Температура воздуха ночью +3…+57 градусов, днем +11…+13 градусов.

В Карпатах ясно Температура ночью +3…+5 градусов, днем +14…+16 градусов.

На севере Украины дождь. Температура воздуха ночью +6…+8 градусов, днем +10…+12 градусов.

В центре Украины дождь. Температура воздуха ночью +6…+ 8 градусов, днем +10…+12 градусов.

На востоке Украины дожди. Температура воздуха ночью +9…+11 градуса, днем +13…+15 градусов.

На юге Украины ясно. Температура воздуха ночью +9…+11 градуса, днем +15…+17 градусов.

В Крыму ясно. Температура воздуха ночью +9…+11 градусов, днем +16…+18 градусов

В Киеве - без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 5-7° тепла, днем 11-13°.

Зима в Украине: Новый год без снега и морозный февраль

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 4 октября самая высокая температура днем была +25,3 в 1918 году, самая низкая ночью -2,6 в 1910 году.

5 октября - без осадков. Ветер северо-западный, западный, 3-8 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-3°; днем 10-15° тепла, на юге до 17°.

В Киеве - без осадков. Ветер северо-западный, 5-8 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, на почве заморозки 0-2°, днем 12-14° тепла.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Дожди, Погода, Погода на 4 октября, Прогноз погоды, Прогноз погоды на 4 октября, Синоптики.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости общества Украины

В Раде инициируют тайную подачу силовиками деклараций В Украине с начала 2018 года зафиксировано уже 123 случая АЧС В Украине разрешили фиксировать нарушения ПДД с помощью видео- и фотоприборов

Последние новости

Венгрия обещает зеркально ответить на высылку консула из Украины Джонни Депп рассказал, как относился к своей бывшей супруге Эмбер Херд Экстремальные снимки, которые вас взбудоражат (Фото)
Сегодня читают
01 В Одесской области у моря произошел километровый оползень
02 Зима в Украине: Новый год без снега и морозный февраль
03 Лион - Шахтер: слова Фонсеки после невероятного матча Лиги чемпионов
04 Как Реал сенсационно проиграл ЦСКА (Видео)
05 Супрун отреагировала на решение комитета Рады ее уволить
Новости сегодня
21:30 Трамп отрицает мошенничество его семьи с налогами
21:24 "Похожие, но не похожи": нереально крутой фотопроект о близнецах (Фото)
21:24 Диетологи рассказали, можно ли набрать вес от запаха пищи
21:18 В ВСУ опровергают ложь российского агитпропа об оружии из США
21:11 Тоттенхэм - Барселона: составы команд
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Зима в Украине: Новый год без снега и морозный февраль
Зима в Украине: Новый год без снега и морозный февраль
Новости: Фейгин посетил Сущенко в СИЗО
Фейгин посетил Сущенко в СИЗО
Новости: В Киеве пройдет выставка "Оружие и безопасность-2018"
В Киеве пройдет выставка "Оружие и безопасность-2018"
Новости: Компания Rocksteady призналась, что собирается представить интересную серию игр
Компания Rocksteady призналась, что собирается представить интересную серию игр
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь