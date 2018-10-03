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В Украине будут штрафовать за убийство лося

Лось
15:16 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Украины: Решением Кабмина Украины установлен штраф за убийство или травмирование лося в размере 130 тысяч гривень.

Кабмин установил штраф в размере 130 тыс. грн за уничтожение или нанесение повреждений европейскому лосю, которого занесли в Красную Книгу Украины. Соответствующее решение было принято на заседании правительства. Такой размер штрафа установлен за уничтожение или нанесение повреждений одной особи вида, передает argumentua.com.

Приказ Министерства экологии и природных ресурсов о внесении лося европейского в Красную книгу Украины вступил в силу в январе. Охота на это животное запрещена.

Справка: Гон у лося происходит в сентябре-октябре и сопровождается характерным глухим ревом самцов ("стоном"). Во время гона самцы и самки возбуждены и агрессивны. Беременность у лосихи длится 225-240 дней, отел растянут с апреля по июнь. В помете обычно один лосенок; старые самки могут рожать двойни. Половозрелыми лоси становятся в 2 года. После 12 лет лось начинает стареть; в природе лосей старше 10 лет не более 3%. В неволе доживают до 20-22 лет.

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Новости Украины, Кабмин, Красная книга, Лось, Охота, Штраф.
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