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В Украине с начала 2018 года зафиксировано уже 123 случая АЧС

АЧС в Украине
15:24 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Украины: Всего за последние 6,5 года вирус АЧС не обошел ни одну из областей Украины.

В Украине с начала года зафиксировано 123 случая АЧС. Об этом свидетельствует статистика сайта "СТОП АЧС", который запущен в рамках проекта технической помощи ФАО "Развитие потенциала раннего выявления и реагирования на африканскую чуму свиней в Украине", передает УНН.

В 79 случаях заболевание было зарегистрировано у домашних животных, в 34 - у диких. Еще в десяти случаях АЧС была зафиксирована на территории инфицированных объектов.

Наибольшее количество случаев АЧС произошло в Одесской и Полтавской областях - по 56 и 44 случая соответственно. Далее идут Николаевская и Черниговская области - по 34 и 31 случаев, и Ровенская область - 30 случаев.

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Наименьшее количество вспышек АЧС была зарегистрировано во Львовской области - 1 случай.

Также сообщается, что первый возбудитель АЧС был выявлен в 2012 году в селе Комишеватка Запорожской области.

Заметим, что АЧС спровоцировала значительное сокращение поголовья свиней в Украине, а также стремительное подорожание свинины и сала.

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Новости Украины, Африканская чума, АЧС, Случаи АЧС, Украина.
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