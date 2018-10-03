В Украине запретили препарат для лечения воспаления глаз

В Украине запретили реализацию, хранение и применение лекарственного средства "Озурдекс". Об этом сообщает УНН со ссылкой на распоряжение Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

"В связи с поступлением сообщений от регуляторного органа в сфере контроля качества лекарственных средств Республики Ирландия (Health Products Regulatory Authority) по выявлению силиконовой доли в игле аппликатора в сериях E81083, E80567, E79922, E79891, E79233F, Е79233 лекарственного средства ОЗУРДЕКС ™, имплантат для интравитреального введения, 700 мкг по 1 аппликатора, содержащий имплантат, вместе с пакетом-поглотителем влаги, в пакет из фольги, по 1 пакету из фольги в картонной коробке, производства "Аллерган Фармасьютикалз Ирландия", Ирландия, и в соответствии с Конституцией Украины .... ЗАПРЕЩАЮ реализацию, хранение и применение всех серий лекарственного средства ОЗУРДЕКС ™, имплантат для интравитреального введения, 700 мкг по 1 аппликатору, содержащий имплантат, вместе с пакетом-поглотителем влаги, в пакет из фольги, по 1 пакета из фольги в картонной коробке, производства "Аллерган Фармасьютикалз Ирландия", Ирландия", - говорится в документе.

Все аптеки должны безотлагательно после получения данного распоряжения проверить наличие всех серий лекарственного средства и принять меры по изъятию его из оборота путем уничтожения и/или возврата поставщику (производителю) и уведомить территориальный орган Гослекслужбы о принятых мерах по выполнению данного распоряжения.

Справка УНН: "Озурдекс" применяется для лечения взрослых пациентов: