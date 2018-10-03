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В Украине запретили препарат для лечения воспаления глаз

Аптеки Украины
16:23 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Украины: В Украине Государственная служба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками приняла решение запретить один из препаратов для лечения воспаления глаз.

В Украине запретили реализацию, хранение и применение лекарственного средства "Озурдекс". Об этом сообщает УНН со ссылкой на распоряжение Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

"В связи с поступлением сообщений от регуляторного органа в сфере контроля качества лекарственных средств Республики Ирландия (Health Products Regulatory Authority) по выявлению силиконовой доли в игле аппликатора в сериях E81083, E80567, E79922, E79891, E79233F, Е79233 лекарственного средства ОЗУРДЕКС ™, имплантат для интравитреального введения, 700 мкг по 1 аппликатора, содержащий имплантат, вместе с пакетом-поглотителем влаги, в пакет из фольги, по 1 пакету из фольги в картонной коробке, производства "Аллерган Фармасьютикалз Ирландия", Ирландия, и в соответствии с Конституцией Украины .... ЗАПРЕЩАЮ реализацию, хранение и применение всех серий лекарственного средства ОЗУРДЕКС ™, имплантат для интравитреального введения, 700 мкг по 1 аппликатору, содержащий имплантат, вместе с пакетом-поглотителем влаги, в пакет из фольги, по 1 пакета из фольги в картонной коробке, производства "Аллерган Фармасьютикалз Ирландия", Ирландия", - говорится в документе.

Все аптеки должны безотлагательно после получения данного распоряжения проверить наличие всех серий лекарственного средства и принять меры по изъятию его из оборота путем уничтожения и/или возврата поставщику (производителю) и уведомить территориальный орган Гослекслужбы о принятых мерах по выполнению данного распоряжения.

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Справка УНН: "Озурдекс" применяется для лечения взрослых пациентов:

  • с макулярной отеком, который возник вследствие окклюзии центральной вены сетчатки или окклюзии ветви вены сетчатки;
  • с воспалением заднего сегмента глаза в виде неинфекционного увеита;
  • с нарушением зрения в результате диабетического макулярного отека, в которых псевдофакичных глаз или для которых некортикостероидна терапия неэффективна или неприемлема.
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Новости Украины, Лекарственное средство, Лечебные препараты, Озурдекс, Украина.
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