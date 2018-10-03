Супрун рассказала, почему украинцы понимают русский язык

Если бы Украина не была оккупирована большевиками, украинцы бы не говорили и не понимали русского языка.

Об этом в Facebook написала в.министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун

"Как я научилась разговаривать на русском языке? Никак. В семье мы общались на украинском. В школе – на украинском. В церкви – украинской. Среди друзей и коллег на украинском или английском. На работе – в основном на английском. Это норма для украинской диаспоры в Америке. Для большинства украинцев в Украине такая языковая среда – фантастика", - отметила Супрун.

По ее убеждению, "русский язык имеет такие мощные позиции в Украине не потому, что она интуитивно понятна украинцам, а потому, что когда-то украинцы были оккупированы режимом, который выбрал себе русский за официальный".

"Это фундаментальный момент, который нужно понимать, чтобы не называть запрос на восстановление исторической справедливости очередным языковым спором. Если бы Украина не была оккупирована большевиками - мы бы сейчас не понимали русского так же, как поляки или немцы. Впрочем случилось иначе, и природа двуязычия Украины – это кровавая история завоевания, репрессий, геноцидов, ассимиляции и дискриминации. Говорить о фейках и лжи - как о инструментах гибридной войны приемлемо. Говорить о языке как криптографической защите для победы в гибридной войне - разжигать вражду", - подчеркнула Супрун.

По ее мнению, "смеяться с того, что в русском языке так мало слов-соответствий терминам в развитых языках вроде английского – приемлемо".

"Смеяться с русских в Европе, когда те ссорятся с официантами, которые не понимают русского, - это ок. В то же время в Киеве воспринимать за грубость или высокомерие просьбу перейти на украинский - распространенная реакция. Вопрос украинского языка также является вопросом борьбы с очень распространенным в Украине комплексом неполноценности. Защита украинского языка – это вопрос исключительно защиты украинского языка и содействие его развитию. И все. Остальное – манипуляции", - отметила Супрун.

Она выразила надежду, что народные депутаты проголосуют в первом чтении законопроект 5670-д и обеспечат его принятие.

"Это очень поможет в культурной войне с Россией, что длится веками, и даст возможность восстановить историческую справедливость", - подчеркнула Супрун.

Как сообщалось, Комитет Верховной Рады по вопросам культуры и духовности доработает на заседании в среду комитетский законопроект № 5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" с учетом законодательства, которое вступило в силу после регистрации законопроекта. Как заявил журналистам в кулуарах ВР председатель комитета Николай Княжицкий, доработанный законопроект будет представлен депутатам, и они смогут рассмотреть весь пакет законопроектов в четверг, 4 октября.

В парламенте зарегистрировано 5 законопроектов о языке. В частности, 9 июня 2017 года был зарегистрирован законопроект 5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", подписи под которым поставили 76 нардепов. Законопроект поддержали вице-премьер-министр Павел Розенко, вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко, министр культуры Евгений Нищук, Председатель Верховной Рады Андрей Парубий.