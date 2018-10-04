Кабмин одобрил концепцию развития гражданского образования

Кабинет министров одобрил концепцию развития гражданских компетентностей человека, которая должна охватить все образовательные уровни - от дошкольного образования до образования взрослых. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

"Поскольку гражданское образование базируется на общечеловеческих ценностях и способствует формированию здорового общества, оно должно охватить все образовательные уровни - от дошкольного до образования взрослых. Документ определяет, что главными задачами гражданского образования являются: правовое образование (поможет человеку понять, как использовать свои права, будет способствовать пониманию конституционных прав и обязанностей); гражданская активность(будет поощрять влиять на процессы принятия решений как на общегосударственном, так и на локальном уровне)",- говорится в сообщении.

Концепция обобщенно фиксирует перечень знаний, умений и навыков, которыми должен овладеть человек на каждом уровне образования. Например, выпускник школы должен понимать принципы здоровой конкуренции, уметь нести ответственность за свои поступки, мирно регулировать конфликты, защищать свои права, отстаивать собственную позицию и т.п. Зато, во время учебы в вузе человек должен усвоить принцип верховенства права. Среди других задач - формирование способности сохранять культурные и научные ценности, а также приумножать их.

Концепция предусматривает, что принципы гражданского образования должны применяться в разных видах образования - формальной, неформальной, информальной. Так, в формальном образовании гражданские компетентности получают во время учебы в школе или во внеучебной деятельности. Поскольку в неформальном образовании получение компетентностей будет проходить во внешкольное время, реализация Концепции будет проходить в сотрудничестве с заведениями культуры, социальной защиты, отделами туризма, молодежи и спорта. Информальное образование предусматривает условия для гражданского самообразования путем включения ее идей в общественные пространства - наполнение библиотек и музеев, парки, скверы и т.п.