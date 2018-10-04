День Независимости Украины

Новости общества

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Четверг, 04.10.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Климпуш-Цинцадзе: Мы в НАТО просителем не идем, а являемся партнерами
Климпуш-Цинцадзе: Мы в НАТО просителем не идем, а являемся партнерами
Новости: Рада приняла в первом чтении проект закона о статусе украинского языка
Рада приняла в первом чтении проект закона о статусе украинского языка
Новости: Макгрегор может вернуться в бокс ради реванша с Мейвезером
Макгрегор может вернуться в бокс ради реванша с Мейвезером
Новости: День учителя 2018: когда отмечают праздник всех педагогов
День учителя 2018: когда отмечают праздник всех педагогов

Кабмин одобрил концепцию развития гражданского образования

Заседание Кабмина
12:51 Сегодня Телеграф
Фото: www.kmu.gov.ua

Новости Украины: Правительство приняло концепцию развития гражданских компетентностей человека, охватывающую все уровни от дошкольного образования до образования взрослых.

Кабинет министров одобрил концепцию развития гражданских компетентностей человека, которая должна охватить все образовательные уровни - от дошкольного образования до образования взрослых. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

"Поскольку гражданское образование базируется на общечеловеческих ценностях и способствует формированию здорового общества, оно должно охватить все образовательные уровни - от дошкольного до образования взрослых. Документ определяет, что главными задачами гражданского образования являются: правовое образование (поможет человеку понять, как использовать свои права, будет способствовать пониманию конституционных прав и обязанностей); гражданская активность(будет поощрять влиять на процессы принятия решений как на общегосударственном, так и на локальном уровне)",- говорится в сообщении.

Концепция обобщенно фиксирует перечень знаний, умений и навыков, которыми должен овладеть человек на каждом уровне образования. Например, выпускник школы должен понимать принципы здоровой конкуренции, уметь нести ответственность за свои поступки, мирно регулировать конфликты, защищать свои права, отстаивать собственную позицию и т.п. Зато, во время учебы в вузе человек должен усвоить принцип верховенства права. Среди других задач - формирование способности сохранять культурные и научные ценности, а также приумножать их.

В Минобразования обещают повышение зарплат учителям на 9%

Концепция предусматривает, что принципы гражданского образования должны применяться в разных видах образования - формальной, неформальной, информальной. Так, в формальном образовании гражданские компетентности получают во время учебы в школе или во внеучебной деятельности. Поскольку в неформальном образовании получение компетентностей будет проходить во внешкольное время, реализация Концепции будет проходить в сотрудничестве с заведениями культуры, социальной защиты, отделами туризма, молодежи и спорта. Информальное образование предусматривает условия для гражданского самообразования путем включения ее идей в общественные пространства - наполнение библиотек и музеев, парки, скверы и т.п.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Гражданские компетентности человека, Дошкольное образование, Кабмин, Концепция, Образование взрослых, Развитие.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости общества Украины

Правительство урегулировало обмен паспортов на ID-карты Украина примет участие в военных учениях НАТО у границ России В Украине 45% людей подписали декларации с семейными врачами

Последние новости

Дубль Гризманна помог Атлетико обыграть Брюгге в Лиге чемпионов (Видео) Стюардесса завоевала титул "Мисс Шотландия" и вернулась на работу (Фото) Гройсман сообщил, что может заставить водителей не нарушать ПДД
Сегодня читают
01 У РФ нет сил провести десантную операцию в Азовском море
02 В Крыму часть Керченского моста обрушилась в воду
03 Рева рассказал, кто из украинцев не получит субсидию
04 Исследователи обнаружили жизнь на глубине 600 метров под землей
05 Уже в этом году можно будет добраться из Киева в "Борисполь" всего за 35 минут
Новости сегодня
17:11 Сенат США единодушно принял резолюцию о Голодоморе в Украине
17:02 Интер в гостях переиграл ПСВ в Лиге чемпионов (Видео)
17:00 "Укрпошта" погасила свои долги перед ВБР
16:58 Определена команда недели в Лиге чемпионов
16:58 Что кушают короли: гастрономические пристрастия Елизаваты II
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Всемирный банк ухудшил прогноз по экономике Украины
Всемирный банк ухудшил прогноз по экономике Украины
Новости: За 13 лет в Украине погибли в ДТП десятки тысяч человек
За 13 лет в Украине погибли в ДТП десятки тысяч человек
Новости: В Украине ожидаются заморозки: названы регионы
В Украине ожидаются заморозки: названы регионы
Новости: Телохранитель Тупака Шакура утверждает что певец жив
Телохранитель Тупака Шакура утверждает что певец жив
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь