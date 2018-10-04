Гройсман сообщил, что может заставить водителей не нарушать ПДД

Премьер-министр Владимир Гройсман доручил Минфину, Минобразования, Мининфраструктуры и Укравтодору проработать программу дополнительной защиты детей на дорогах. Об этом Гройсман написал на своей странице в Twitter.

"Отдельно поручаю Минфину, Минобразования, Мининфраструктуры и Укравтодору проработать программу дополнительной защиты детей – от световых элементов на одежде до безопасных переходов возле школ. ДТП - вторая причина детской смертности в Украине. Это проблема, и ее надо решить", - написал Гройсман.

Окремо доручаю Мінфіну, Міносвіти, Мінінфраструктури та Укравтодору опрацювати програму додаткового захисту дітей – від світлових елементів на одязі до безпечних переходів біля шкіл. ДТП - друга причина дитячої смертності в Україні. Це проблема, і її треба вирішити. — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 4 октября 2018 г.

Он также сообщил, что в стране введены новые строительные нормы (ДБН), с прогрессивными технологическими решениями, которые применяют при строительстве дорог.

Кроме того, по мнению премьер-министра, "наказание и штраф за нарушение правил дорожного движения должны быть достаточно серьезными, чтобы водители думали перед тем, как нажать газ и превысить скорость".