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Гройсман сообщил, что может заставить водителей не нарушать ПДД

Владимир Гройсман с детьми
16:32 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Фейсбук

Новости Украины: Премьер-министр Владимир Гройсман поручил проработать программу дополнительной защиты детей на дорогах, ведь ДТП является второй причиной детской смертности.

Премьер-министр Владимир Гройсман доручил Минфину, Минобразования, Мининфраструктуры и Укравтодору проработать программу дополнительной защиты детей на дорогах. Об этом Гройсман написал на своей странице в Twitter.

"Отдельно поручаю Минфину, Минобразования, Мининфраструктуры и Укравтодору проработать программу дополнительной защиты детей – от световых элементов на одежде до безопасных переходов возле школ. ДТП - вторая причина детской смертности в Украине. Это проблема, и ее надо решить", - написал Гройсман.

Он также сообщил, что в стране введены новые строительные нормы (ДБН), с прогрессивными технологическими решениями, которые применяют при строительстве дорог.

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Кроме того, по мнению премьер-министра, "наказание и штраф за нарушение правил дорожного движения должны быть достаточно серьезными, чтобы водители думали перед тем, как нажать газ и превысить скорость".

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Новости Украины, Владимир Гройсман, Дополнительная защита детей, Дороги, Поручение, Программа.
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1 Комментарий
  • ВІКТОР 04.10.2018 16:42

    пробачте а все це до с....ки. тільки систематичні штрафи \фіксація порушень в автоматичному режимі і штрафи,штрафи і нічого більшого\. пьяний за кермом арешт\ без залогу\ на 10 діб. все це зменьшить порушення але вони будуть завжди,завжди,завжди

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