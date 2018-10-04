Гройсман сообщил, что может заставить водителей не нарушать ПДД
Новости Украины: Премьер-министр Владимир Гройсман поручил проработать программу дополнительной защиты детей на дорогах, ведь ДТП является второй причиной детской смертности.
Премьер-министр Владимир Гройсман доручил Минфину, Минобразования, Мининфраструктуры и Укравтодору проработать программу дополнительной защиты детей на дорогах. Об этом Гройсман написал на своей странице в Twitter.
"Отдельно поручаю Минфину, Минобразования, Мининфраструктуры и Укравтодору проработать программу дополнительной защиты детей – от световых элементов на одежде до безопасных переходов возле школ. ДТП - вторая причина детской смертности в Украине. Это проблема, и ее надо решить", - написал Гройсман.
Окремо доручаю Мінфіну, Міносвіти, Мінінфраструктури та Укравтодору опрацювати програму додаткового захисту дітей – від світлових елементів на одязі до безпечних переходів біля шкіл. ДТП - друга причина дитячої смертності в Україні. Це проблема, і її треба вирішити.
— Volodymyr Groysman (@VGroysman) 4 октября 2018 г.
Он также сообщил, что в стране введены новые строительные нормы (ДБН), с прогрессивными технологическими решениями, которые применяют при строительстве дорог.
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Кроме того, по мнению премьер-министра, "наказание и штраф за нарушение правил дорожного движения должны быть достаточно серьезными, чтобы водители думали перед тем, как нажать газ и превысить скорость".
пробачте а все це до с....ки. тільки систематичні штрафи \фіксація порушень в автоматичному режимі і штрафи,штрафи і нічого більшого\. пьяний за кермом арешт\ без залогу\ на 10 діб. все це зменьшить порушення але вони будуть завжди,завжди,завжди