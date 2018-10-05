В Украине появится интернатура для молодых учителей

В ближайшее время в Украине введут интернатуру для учителей - будущие педагоги (бюджетники и контрактники) должны будут отработать год в школе под руководством опытных наставников.Об этом заявила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич, сообщает ТСН.

Это сделают для того, чтобы молодые учителя адаптировались к работе в школе. Интернатура является одним из вариантов, как компенсировать дефицит практических навыков у студентов педагогических вузов.

Сейчас ведомство разрабатывает реформу педагогического образования, которая часто отстает от реальных потребностей. Она признала, что уровень педобразования в Украине - не лучший.

В проекте госбюджета на 2019 год вновь заложен 1 млрд грн на модернизацию образовательного пространства начальной школы, а также планируется повышение заработной платы учителям на 9%. В 2019 году МОН планирует ввести принцип "деньги за учителем" - оплачивать за бюджетный счет повышения квалификации учителей. Педагоги смогут выбирать, где именно и какой курс повышения квалификации пройти, а оплачиваться обучение будет из бюджета.