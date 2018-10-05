Заявление на получение субсидии: какие доходы нужно указывать в декларации

Заполняя декларацию для получения субсидии не нужно указывать свой доход в цифрах. Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева в видео, опубликованном на странице Правительственного портала в Facebook.

"В самом заявлении декларации проставлять суммы средств, являющихся доходами граждан, не надо за исключением средств, поступающих из-за границы", - заявил Рева.

По словам Ревы, в разделе 3 Декларации о доходах в октябре 2018 года указываются только данные о видах и суммах доходов, информация о которых отсутствует в Государственном реестре физических лиц - налогоплательщиков и реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования за 1-2 квартала 2018 года.

В частности, как отмечается, это может быть доход от сдачи молока, квартиры в аренду, доходы от фриланса или заработки за рубежом. Таким образом, ни заработную плату, ни пенсию, ни социальные выплаты отражать не надо, поскольку эту информацию управление социальной защиты населения верифицирует самостоятельно.