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Заявление на получение субсидии: какие доходы нужно указывать в декларации

Заявление на получение субсидии
11:06 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Фейсбук

Новости Украины: Министр соцполитики Андрей Рева сообщил, что в декларациях для получения субсидии не нужно указывать свой доход в цифрах кроме средств из-за границы.

Заполняя декларацию для получения субсидии не нужно указывать свой доход в цифрах. Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева в видео, опубликованном на странице Правительственного портала в Facebook.

"В самом заявлении декларации проставлять суммы средств, являющихся доходами граждан, не надо за исключением средств, поступающих из-за границы", - заявил Рева.

По словам Ревы, в разделе 3 Декларации о доходах в октябре 2018 года указываются только данные о видах и суммах доходов, информация о которых отсутствует в Государственном реестре физических лиц - налогоплательщиков и реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования за 1-2 квартала 2018 года.

Рева рассказал, кто из украинцев не получит субсидию

В частности, как отмечается, это может быть доход от сдачи молока, квартиры в аренду, доходы от фриланса или заработки за рубежом. Таким образом, ни заработную плату, ни пенсию, ни социальные выплаты отражать не надо, поскольку эту информацию управление социальной защиты населения верифицирует самостоятельно.

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Новости Украины, Андрей Рева, Декларация, Заполнение, Информация о доходах, Получение субсидии в Украине, Правила.
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