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9-11 октября состоится заседания синода Вселенского патриархата

Синод Вселенского патриархата
15:52 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Твиттер

Новости Украины: На Синоде будет рассматриваться отчет экзархов Константинополя, которые до сегодняшнего дня находились в Киеве с визитом.

Очередное заседание Священного синода Вселенского патриархата состоится 9-11 октября. Об этом сообщил источник, осведомленный с ситуацией.

Как сообщалось, ранее пресс-секретарь УПЦ КП владыка Евстратий Зоря в интервью агентству называл такую же дату ближайшей сессии Синода Вселенского патриархата.

Верховная Рада 19 апреля поддержала обращение Президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии. Эту идею уже долгое время поддерживает руководство Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ).

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Синод Вселенского патриархата в Константинополе уже начал процедуру, необходимую для предоставления автокефалии украинской церкви.

В рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви в Украине Вселенский патриархат назначил своими экзархами в Киеве архиепископа Даниила Памфилийского из США и епископа Илариона Эдмонтонского из Канады.

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Новости Украины, Вселенский Патриархат, Священный синод Вселенского патриархата, Украина, УПЦ КП.
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