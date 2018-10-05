9-11 октября состоится заседания синода Вселенского патриархата

Очередное заседание Священного синода Вселенского патриархата состоится 9-11 октября. Об этом сообщил источник, осведомленный с ситуацией.

Как сообщалось, ранее пресс-секретарь УПЦ КП владыка Евстратий Зоря в интервью агентству называл такую же дату ближайшей сессии Синода Вселенского патриархата.

Верховная Рада 19 апреля поддержала обращение Президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии. Эту идею уже долгое время поддерживает руководство Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ).

Синод Вселенского патриархата в Константинополе уже начал процедуру, необходимую для предоставления автокефалии украинской церкви.

В рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви в Украине Вселенский патриархат назначил своими экзархами в Киеве архиепископа Даниила Памфилийского из США и епископа Илариона Эдмонтонского из Канады.