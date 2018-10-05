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Нобелевская премия мира 2018 - названы лауреаты

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Денис Муквеге и Надя Мурад
12:53 Сегодня Телеграф
Фото: twitter.com/NobelPrize

Новости мира: Врач из Конго Денис Муквеге и правозащитница из Ирака Надя Мурад стали лауреатами Нобелевской премии мира в 2018 году.

Лауреатами Нобелевской премии мира стали Денис Муквеге та Надя Мурад за их усилия против использования сексуального насилия как стратегии и оружия войны.

Нобелевскую премию мира присудили за усилия, направленные на прекращение использования сексуального насилия как оружия в войнах и конфликтах.

Это объявили на пресс-конференции Нобелевского комитета в пятницу, 5 октября.

Ее получили Денис Муквеге, который является врачом и посвятил свою жизнь защите жертв сексуального насилия во время войны, и Надя Мурад, которая является жертвой такого насилия и лихо рассказывает об этом, чтобы защитить других женщин.

Напомним, эту премию присуждают тому, кто сделает наибольший вклад в дружеские отношения между нациями, в сокращение армии или в продвижение мирных мероприятий.

Муквеге много лет работал в Демократической Республике Конго. Он и его сотрудники лечили тысячи пациентов, пострадавших от сексуальных нападений.

При этом врач неоднократно осуждал безнаказанность массовых изнасилований и критиковал правительство Конго и другие страны за то, что они не прилагают достаточных усилий, чтобы остановить сексуальное насилие в отношении женщин как стратегию и оружие войны.

Она показала огромное мужество, рассказывая о своих страданиях и выступая от имени других жертв.

Надя является представительницей народа езидов. Она и еще примерно 3000 мужчин и женщин этой национальности, стали жертвами изнасилований и других злоупотреблений со стороны армии. Эти действия были систематическими и частью военной стратегии. Они служили оружием в борьбе против езидов и других религиозных меньшинств.

После побега от боевиков, Надя Мурад решила открыто говорить о том, чего она испытала. В 2016 году, в возрасте всего 23 лет, она была названа первым Послом доброй воли ООН за достоинство людей, пострадавших от торговли людьми.

Названы лауреаты Нобелевской премии по медицине

На получение Нобелевской премии мира претендовали лидеры Северной и Южной Кореи - Ким Чен Ин и Мун Чже Ин, а также Президент США Дональд Трамп. В прошлом году Нобелевскую премию мира получила Международная кампания за запрещение ядерного оружия.

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Новости мира, Альманах-2019, Денис Муквеге, Надя Мурад, Нобелевская премия, Нобелевская премия мира, Нобелевская премия мира 2018, Осло.
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