Нобелевская премия мира 2018 - названы лауреаты

Лауреатами Нобелевской премии мира стали Денис Муквеге та Надя Мурад за их усилия против использования сексуального насилия как стратегии и оружия войны.

Нобелевскую премию мира присудили за усилия, направленные на прекращение использования сексуального насилия как оружия в войнах и конфликтах.

Это объявили на пресс-конференции Нобелевского комитета в пятницу, 5 октября.

Ее получили Денис Муквеге, который является врачом и посвятил свою жизнь защите жертв сексуального насилия во время войны, и Надя Мурад, которая является жертвой такого насилия и лихо рассказывает об этом, чтобы защитить других женщин.

Напомним, эту премию присуждают тому, кто сделает наибольший вклад в дружеские отношения между нациями, в сокращение армии или в продвижение мирных мероприятий.

Муквеге много лет работал в Демократической Республике Конго. Он и его сотрудники лечили тысячи пациентов, пострадавших от сексуальных нападений.

При этом врач неоднократно осуждал безнаказанность массовых изнасилований и критиковал правительство Конго и другие страны за то, что они не прилагают достаточных усилий, чтобы остановить сексуальное насилие в отношении женщин как стратегию и оружие войны.

Denis Mukwege’s basic principle is that “justice is everyone’s business”. The 2018 Peace Laureate is the foremost, most unifying symbol, both nationally and internationally, of the struggle to end sexual violence in war and armed conflicts. @DenisMukwege #NobelPrize pic.twitter.com/KSzecKSkUc

Она показала огромное мужество, рассказывая о своих страданиях и выступая от имени других жертв.

Nadia Murad, awarded the 2018 Nobel Peace Prize, is the witness who tells of the abuses perpetrated against herself and others. She has shown uncommon courage in recounting her own sufferings and speaking up on behalf of other victims.#NobelPrize pic.twitter.com/NeF70ig09J

— The Nobel Prize (@NobelPrize) 5 октября 2018 г.