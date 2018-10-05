В ряде школ Запорожской области введут изучение болгарского языка

Президент Украины Петр Порошенко анонсировал введение изучения болгарского языка в отдельных классах некоторых школ Запорожской области. Об этом сообщает пресс-служба президента.

"В Запорожье дадим поручение, чтобы открыть или основать в отдельных классах изучение болгарского языка - чем больше ты знаешь языков, тем больше ты готов к европейской жизни", - сказал П.Порошенко, выступая в школе г.Болград Одесской области в пятницу.

Глава государства также выразил уверенность в том, что Украина станет членом ЕС. "У нас есть договоренность, что Болгария будет нашим адвокатом, проводником и локомотивом", - рассказал П.Порошенко.

Согласно результатам переписи населения 2001 года, в Украине проживает 205 тысяч этнических болгар, в том числе 151 тысяча в Одесской и 27 тысяч в Запорожской области (преимущественно в южных районах).

Как сообщалось, в пятницу П.Порошенко встречается с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым в Одессе. Б.Борисов предложил открыть болгарскую школу в Одессе. Президент Украины поддержал эту инициативу и предложил также открыть в Софии Украинский культурный центр.