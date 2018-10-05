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В Украине ожидается наибольшее количество больных гриппом

Грип
16:01 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В сезоне 2018-2019 годов будет превалировать вирус А-Сингапур — Н3N2, который циркулировал в прошлом сезоне в странах Северной Америки.

Нынешний сезон заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями станет самым высоким с 2015-2016 годов. Об этом заявила заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Громашевского НАМН Украины Алла Мироненко в комментарии корреспонденту УНН.

"Тот, прошлогодний, сезон был очень низкий — по уровню заболеваемости, по уровню тяжелых случаев, по уровню смертей. В этом году нам уже так не повезет. Все-таки вирусы Н3N2 — всегда наиболее высокие сезоны по сравнению с другими. И именно за счет пожилых людей. Я думаю, что больных будет больше. Все время низкий сезон не может быть", — отметила она.

"Он наиболее опасен для пожилых людей. То есть болеют дети больше, но осложнения возникают более у людей 65+, особенно у тех, кто имеет хронические патологии", — подчеркнула медик.

Как отметила А.Мироненко, в прошлом сезоне именно этот вирус в США много смертей вызвал именно среди пожилых людей.

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По ее мнению, обещанные Минздравом вирусы Мичиган и Колорадо тоже могут случаться в Украине в этом сезоне, однако это будут, скорее, единичные случаи. Так, в частности, их могут "подхватить" маленькие дети, которые еще никогда не сталкивались с таким штаммом.

При этом она напомнила, что наиболее высокий сезон за последние годы наблюдался в 2015-2016 годы, вызванный старым (2009 года) вирусом Калифорния — Н1N1. Тогда было 391 зарегистрирован случай смерти от гриппа в Украине.

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Новости Украины, Алла Мироненко, Вирус А-Сингапур, Грип, Респираторные вирусные инфекции, Украина.
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