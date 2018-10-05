Сегодня Геращенко закрыла заседание ВР, следующее состоится 16 октября

Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко закрыла пленарное заседание парламента в пятницу.

"На следующей неделе народные депутаты работают в комитетах, комиссиях и фракциях", - объявила И.Геращенко, закрывая заседание.

Она также сообщила, что заседание согласительного совета руководителей фракций и групп состоится утром в понедельник, 16 октября. Пленарное заседание Верховной Рады состоится в этот же день.

В соответствии с календарным планом работы Верховная Рада в пленарном режиме будет работать 16-19 октября.

14 октября, в Украине государственный праздник - День защитника Украины. Поскольку в этом году он выпадает на субботу, выходной день переносится на понедельник, 16 октября.