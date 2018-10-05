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Сегодня Геращенко закрыла заседание ВР, следующее состоится 16 октября

Ирина Геращенко
14:57 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В пятницу, 5 октября, Ирина Геращенко закрыла заседание Верховной Рады, следующее заседание парламента состоится 16 октября.

Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко закрыла пленарное заседание парламента в пятницу.

"На следующей неделе народные депутаты работают в комитетах, комиссиях и фракциях", - объявила И.Геращенко, закрывая заседание.

Она также сообщила, что заседание согласительного совета руководителей фракций и групп состоится утром в понедельник, 16 октября. Пленарное заседание Верховной Рады состоится в этот же день.

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В соответствии с календарным планом работы Верховная Рада в пленарном режиме будет работать 16-19 октября.

14 октября, в Украине государственный праздник - День защитника Украины. Поскольку в этом году он выпадает на субботу, выходной день переносится на понедельник, 16 октября.

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Новости Украины, Верховная Рада, ВР, Заседание парламента, Ирина Геращенко, Пленарное заседание.
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