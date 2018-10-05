Кучма: Расширение Минского формата является маловероятным

Второй президент Украины Леонид Кучма констатирует, что расширение формата переговоров в Минске по урегулированию ситуации на Донбассе, в частности за счет США, маловероятно.

"Неужели вы думаете, что президент Украины Петр Порошенко не хотел, чтобы формат был, ссылаясь на наш Будапештский договор, меморандум? Хотел. Но не хотел Обама, и Россия не хотела, чтобы Соединенные Штаты Америки там присутствовали… Да, нам бы хотелось, чтобы сегодня принимал участие Трамп", - отметил Л.Кучма журналистам в пятницу в Чернигове.

При этом он сказал: "Надо тех, кто каждый день с трибуны кричит, что надо другой формат, – пусть поедет, договорится с Трампом".

По мнению Л.Кучмы, урегулирование ситуации на Донбассе зависит не от количества стран.

"Будем надеяться на лучшее, что все-таки ум победит, и мы мир все-таки достигнем", - выразил он надежду. Л.Кучма вновь подчеркнул, что нет другого формата и не будет.

Как сообщалось, второй президент Украины, представитель страны в Трехсторонней контактной группе (ТКГ).

Президент Украины Петр Порошенко назначил Л.Кучму представителем Украины в ТКГ распоряжением от 8 июля 2014 года. Соответствующий документ был обнародован 2 февраля 2015 года.