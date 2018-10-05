Порошенко провез Борисова по отремонтированной дороге Одесса-Рени

Президент Украины Петр Порошенко во время рабочего визита в Одесскую область провез премьера Болгарии Бойко Борисова участком отремонтированной дороги Одесса-Рени. Как сообщает пресс-служба главы государства, Порошенко вместе с Борисовым ознакомились с ходом ремонтных работ трассы М-15 Одесса-Рени.

По данным одесских СМИ, Порошенко заговорил о перспективе продолжения дороги Одесса-Рени как транспортного коридора в Варну и Софию.

"Мечтаю, что мы с тобой сядем вдвоем в машину или в Варне, или в Одессе, и за 3-4 часа доедем новой дорогой", - обратился к болгарскому премьеру Порошенко, пишет "Думская".

После этого на трассе Одесса-Рени состоялась презентация проекта моста через Дунай, который станет частью европейского маршрута Е87. Примечательно, что потом Порошенко сел за руль микроавтобуса "Мерседес", в котором, кроме него, находился премьер Борисов. Оба лидера отправились от трассы Одесса-Рени в Болград.

На своей малой родине президент планировал посетить гимназию имени Раковского, в которой он учился, а также открыть памятник Защитникам Украины. Украина договорилась с Болгарией открыть в Одессе новую болгарскую школу, а в болгарской столице Софии - украинский культурный центр.