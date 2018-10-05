Президент ко Дню защитника утвердит новое воинское приветствие

Президент Украины Петр Порошенко в День защитника Украины 14 октября подпишет принятый Радой закон, которым воинское приветствие "Бажаю здоров'я" меняется на "Слава Україні". Об этом он заявил в выступлении на открытии после реконструкции Болградского Мемориала Славы.

"Примерно через неделю мы все достойно отметим День защитника Украины... К тому времени я подпишу принятый вчера Верховной Радой законопроект, который я как Президент предложил Верховной Раде, чтобы внести изменения в военные уставы. И теперь гордо будет раздаваться по всей Украине наше многоголосое "Слава Україні", - сказал Порошенко.

Как сообщалось, Верховная Рада 4 октября приняла закон "О внесении изменений в уставы Вооруженных сил Украины", которым утвердила традиционное приветствие УПА "Слава Україні! - Героям слава!" как официальное в Вооруженных силах и в Национальной полиции. За это проголосовал 271 депутат.