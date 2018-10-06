Опубликован рейтинг регионов, которые лучше всего осваивают деньги на дороги
Новости Украины: Согласно данным Министерства инфраструктуры, лучше всего с ремонтом дорог справилась Хмельницкая область, хуже всего Ривненская область.
Министерство инфраструктуры обнародовало рейтинг областями использования средств Государственного дорожного фонда на местные дороги по состоянию на 31 августа 2018 года. Лидером рейтинга является Хмельниччина с 99% использования средств.Соответствующую инфографику опубликовали на сайте Мининфраструктуры.
Среди лидеров использования средств Дорожного фонда - Ивано-Франковск (86%), Черниговская (84%), Винницкая (83%), Львовская (80%) области и г. Киев (84%).
Среди аутсайдеров освоения средств по результатам августа - Тернопольская (37%), Полтавская (34%), Закарпатская и Николаевская (по 33%), Херсонская (24%), Луганская (21%) и Ривненская (17%) области.
Как сообщалось, объем финансирования из Дорожного фонда местных бюджетов на обеспечение строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах в 2018 году составляет 11,5 млрд гривень
Напомним, президент Украины Петр Порошенко вчера, 5 октября, во время рабочего визита в Одесскую область с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым проехались по участку отремонтированной дороги Одесса-Рени и ознакомились с ходом ремонтных работ трассы М-15. Порошенко заговорил о перспективе продолжения дороги Одесса-Рени как транспортного коридора в Варну и Софию.