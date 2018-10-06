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Рева сообщил, на какую сумму украинцам насчитали избыточных субсидий

Платежи за коммунальные услуги
12:21 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Министр социальной политики Андрей Рева сообщил, что за первые полгода текущего года украинцы получили излишнее начисление субсидий на 5 млрд грн.

За 6 месяцев 2018 года украинцам насчитали избыточных субсидий на сумму 5 млрд грн. Об этом во время часа вопросов к правительству сказал министр социальной политики Андрей Рева.

"Когда мы принимаем правительственные решения относительно нормативов потребления газа, мы исходим из фактов: в 2016 году было списано 15 млрд грн за счет завышенных нормативов, в 2017 году - 7 млрд грн, в 2018 году по состоянию на 1 июля было излишне начисленных субсидий 5 млрд грн", - сказал Рева.

По его словам, уменьшение норм потребления газа значительно сэкономит ресурсы.

"Это реальные нормы потребления, которые у нас должны быть", - добавил Рева.

Министр социальной политики Андрей Рева рассказал, что для получения субсидии достаточно заполнить декларацию о доходах и заявление. В самом заявлении декларации проставлять суммы средств, являющихся доходами граждан, не надо за исключением средств, поступающих из-за границы. В разделе 3 Декларации о доходах в октябре 2018 года указываются только данные о видах и суммах доходов, информация о которых отсутствует в Государственном реестре физических лиц - налогоплательщиков и реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования за 1-2 квартала 2018 года.

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Новости Украины, Андрей Рева, Излишнее начисление субсидий, Минсоцполитики, Получили, Украинцы.
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