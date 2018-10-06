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Парубий сообщил, когда постановление против двух телеканалов будет подписано

Андрей Парубий
16:10 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: rada.gov.ua

Новости Украины: Спикер Верховной Рады Андрей Парубий сообщил, что подпишет постановление о введении санкций против двух телеканалов после того, как будут отклонены два проекта.

Председатель Верховной Рады подпишет постановление об одобрении предложений по применению санкций к владельцам лицензий телеканалов "112 Украина" и NewsOne после отклонения двух других проектов постановлений об отмене этого решения. Об этом спикер сообщил журналистам, находясь с рабочим визитом в Грузии, информирует пресс-служба Аппарата парламента.

"Андрей Парубий проинформировал, что были внесены, и, в соответствии с Законом Украины о Регламенте, зарегистрированы два постановления относительно отмены этого решения парламента. Он пояснил, что для подписания первичного решения, эти постановления должны быть вынесены на рассмотрение Верховной Рады и отклонены", - говорится в сообщении.

Председатель ВР отметил, что рассмотрение этих постановлений состоится уже на ближайшей пленарной неделе 16-19 октября. При этом Парубий выразил убеждение, что упомянутые проекты будут отклонены.

"У меня нет никаких сомнений, что они будут отклонены, – в то же время это дает мне возможность подписать Постановление в отношении санкций, и оно тут же вступает в действие", - сказал спикер и заверил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины тоже не будет медлить с изучением этой ситуации и принятием соответствующего решения.

Как сообщалось, ВР приняла постановление №9157 "Об одобрении предложений по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" в отношении семи компаний — ООО "Ариадна ТВ", ООО "Новый формат ТВ", ООО "ТВ Выбор", ООО "Телерадиокомпания 112-ТВ", ООО "Лидер ТВ" и ООО "Партнер ТВ", ООО "Новости 24 часа", - которым принадлежат лицензии телеканалов "112 Украина" и NewsOne.

Среди ограничений предусматривается, в частности, блокирование активов, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений, запрет пользования радиочастотным ресурсом Украины; ограничение или прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования.

Верховная Рада введет санкции в отношении двух телеканалов

Этим постановлением парламент рекомендует СНБО принять решение о введении санкций в отношении упомянутых юридических лиц.

Принятие постановления №9157 является реагированием Верховной Рады на петицию относительно прекращения антиукраинской деятельности телеканалов "112 Украина" и NewsONE, обнародованную на сайте Верховной Рады 20 сентября, которая за 9 дней набрала необходимое количество голосов для дальнейшего рассмотрения.

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Новости Украины, Андрей Парубий, Введение санкций, Спикер Верховной Рады, Телеканалы.
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