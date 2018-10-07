Украинцам в октябре стоит готовиться к эпидемии гриппа

Заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Громашевского НАМН Украины, профессор Алла Мироненко прогнозирует, что в сезоне 2018-2019 эпидемия гриппа будет значительно агрессивнее прошлогодней.

Вирусы, названные пресс-центром Минздрава, это те вирусы, которые ВОЗ рекомендовала для включения в состав вакцин. Эти вирусы будут представлены в составе вакцин. Те люди, которые вакцинируются, привиты, будут защищены от этих трех вирусов.

Главные вирусы

вирус, похожий на A/Michigan/45/2015 (H1N1) pdm09;

вирус, похожий на A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016 (H3N2);

вирус, похожий на B/Colorado/06/2017.

Основным возбудителем гриппа в следующем эпидемсезоне будет Singapore (H3N2). чаще он вызывает грипп у детей, а у пожилых людей чаще бывают осложнения.Этот вирус приводит к пневмонии, тяжелым пневмониям и летальным исходам среди пожилых людей и пациентов с хроническими патологиями.

Michigan - это потомок вируса гриппа, который вызвал у нас пандемию. Он опасен для маленьких детей и людей с факторами риска. Для этого вируса люди, имеющие факторы риска, беременность, люди с ожирением, с сахарным диабетом, бронхиальной астмой и другими хроническими патологиями.

У таких людей может произойти очень стремительное развитие заболевания со значительной вероятностью смерти, поэтому такие люди должны быть привиты. Как сообщалось, по информации Минздрава, в следующем эпидемическом сезоне в Украине будут циркулировать три штамма вируса гриппа.

Украинцы смогут за свой счет приобрести вакцину в аптеке и сделать прививку в больницах. Это позволит предупредить тяжелые осложнения от гриппа и снизить заболеваемость. При этом она напомнила, что наиболее высокий сезон за последние годы наблюдался в 2015-2016 годы, вызванный старым (2009 года) вирусом Калифорния — Н1N1. Тогда было 391 зарегистрирован случай смерти от гриппа в Украине.