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Главы правительства поздравили учителей с профессиональным праздником

Дети поздравляют учителя с 1 сентября
11:16 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Украины: Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман поздравили украинских учителей с профессиональным праздником.

Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман поздравили украинских учителей с профессиональным праздником.

"Выражаю вам, дорогие педагоги, сердечную благодарность за вашу многолетнюю неутомимую и плодотворную работу по выполнению самой ответственной миссии - обучение и воспитание молодых поколений. Верю, что преданное служение педагогов своему призванию, высокий профессионализм станут залогом преодоления агрессии и процветания нашей Родины". – говорится в поздравлении президента Украины.

Также украинских учителей поздравил глава правительства.

"Реформирование сферы образования является одним из приоритетов правительства, ведь высокий интеллектуальный уровень граждан является фундаментом дальнейшего развития общества, залогом качественных изменений во всех общественных сферах…Важнейшим звеном в этом процессе, безусловно, является учитель, педагоги, воспитатели. От Вашей настойчивости и успеха, без преувеличения, зависит будущее Украины" - говорится в поздравлении премьер-министра, опубликованном на сайте КМУ.

В. Гройсман отметил, что предпосылками успешного реформирования образовательной сферы является надлежащее создание комфортных условий труда учителей. "Правительство и Министерство образования и науки настойчиво работают над тем, чтобы педагоги имели заслуженное уважение в обществе, чувствовали защищенность и уверенность в завтрашнем дне. Верю в то, что совместными усилиями нам удастся достичь цели - изменить не только отечественную сферу образования, но и всю страну", резюмировал В. Гройсман.

Напомним, сегодня в украинском образовательном секторе работает около 850 тыс. педагогов, воспитателей, мастеров производственного обучения, научно-педагогических работников и управленцев. Они занимаются 1,3 млн дошкольников, обучают 3,9 млн школьников и около 3 млн студентов.

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Новости Украины, Владимир Гройсман, День учителя, Петр Порошенко, Поздравление, Профессиональный праздник.
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