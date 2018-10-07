ВСУ примут участие в многонациональных военных учениях в Норвегии

Вооруженные силы Украины примут участие в многонациональных военных учениях "Trident Juncture 2018", сообщает управление связей с общественностью Вооруженных сил Украины.

"Активная фаза "Trident Juncture 2018" с участием 45-тысячного межвидового контингента войск состоится на севере Норвегии в период с 25 октября по 7 ноября 2018 года" – говорится в сообщении Минобороны.

Кроме 29 стран НАТО, в обучении примут участие воинские подразделения из Швеции и Финляндии.

"Командно-штабная фаза учений продлится до третьей декады ноября в органах управления и учебных центрах Альянса от итальянской провинции Кампания до норвежских регионов Тромсе и Финмарк" – отмечают в Минобороны.

По сценарию учений многонациональная коалиция НАТО проводит масштабную военную операцию по освобождению незаконно оккупированной северной части Королевства Норвегия. Агрессором выступает выдуманная страна "Муринус", по очертаниям которой легко угадывается наш северный сосед. С сентября 2018 года 5 офицеров ВСУ привлечены к работе в секциях штаба многонациональной коалиции.