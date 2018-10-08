В Украине продолжается бабье лето

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Понедельник, 08.10.2018 | регистрация | Погода в Киеве
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Погода 8 октября
08:59 Сегодня Телеграф

Новости Украины: В понедельник, 8 октября, в Украине без осадков, в большинстве областей будет тепло.

По всей территории Украины синоптики обещают сухую, малооблачную погоду. Воздух прогреется до комфортных +16 ... + 20 градусов. Порадует и теплый южный ветерок, его скорость составит 5 – 10 метров в секунду.

Теплее всего будет в Закарпатье, там столбики термометров поднимутся до + 20 ... + 22 градусов, а также на побережье Черного и Азовского морей – до +18 ... + 20 градусов. Холоднее всего – на Полесье, до +16 ... + 18 градусов.

Прогноз погоды на понедельник, 8 октября, от Укргидрометцентра

В Киеве тоже ожидается малооблачная погода, без осадков. В столице воздух прогреется до +16 ... + 18 градусов.

Прогноз погоды на понедельник, 8 октября, в городах Украины:

  • Ужгород – + 20 ... + 22
  • Львов – + 17 ... + 19
  • Ивано-Франковск – + 17 ... + 19
  • Тернополь – + 17 ... + 19
  • Черновцы – + 17 ... + 19
  • Хмельницкий – + 17 ... + 19
  • Луцк – + 16 ... + 18
  • Ровно – + 16 ... + 18
  • Житомир – + 16 ... + 18
  • Винница – + 17 ... + 19
  • Одесса – + 18 ... + 20
  • Николаев – + 18 ... + 20
  • Херсон – + 18 ... + 20
  • Симферополь – + 18 ... + 20
  • Кропивницкий – + 17 ... + 19
  • Черкассы – + 17 ... + 19
  • Чернигов – + 17 ... + 19
  • Суммы – + 17 ... + 19
  • Полтава – + 17 ... + 19
  • Днепр – + 17 ... + 19
  • Запорожье – + 18 ... + 20
  • Донецк – + 17 ... + 19
  • Луганск – + 17 ... + 19
  • Харьков – + 17 ... + 19
  • Киев – + 16 ... + 18

Синоптик рассказала об изменениях в климате Украине за последние годы

8 октября в Киеве без осадков, температура до +17°. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +17°, вечером - до +12°. Ветер переменный, до 3,1 м/сек. Солнце в столице взошло в 07:03, а зайдет в 18:28.

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Новости Украины, 8 октября, Погода, Погода 8 октября, Прогноз погоды, Синоптики.
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Новости общества Украины

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