В Украине продолжается бабье лето

По всей территории Украины синоптики обещают сухую, малооблачную погоду. Воздух прогреется до комфортных +16 ... + 20 градусов. Порадует и теплый южный ветерок, его скорость составит 5 – 10 метров в секунду.

Теплее всего будет в Закарпатье, там столбики термометров поднимутся до + 20 ... + 22 градусов, а также на побережье Черного и Азовского морей – до +18 ... + 20 градусов. Холоднее всего – на Полесье, до +16 ... + 18 градусов.

Прогноз погоды на понедельник, 8 октября, от Укргидрометцентра

В Киеве тоже ожидается малооблачная погода, без осадков. В столице воздух прогреется до +16 ... + 18 градусов.

Прогноз погоды на понедельник, 8 октября, в городах Украины:

Ужгород – + 20 ... + 22

Львов – + 17 ... + 19

Ивано-Франковск – + 17 ... + 19

Тернополь – + 17 ... + 19

Черновцы – + 17 ... + 19

Хмельницкий – + 17 ... + 19

Луцк – + 16 ... + 18

Ровно – + 16 ... + 18

Житомир – + 16 ... + 18

Винница – + 17 ... + 19

Одесса – + 18 ... + 20

Николаев – + 18 ... + 20

Херсон – + 18 ... + 20

Симферополь – + 18 ... + 20

Кропивницкий – + 17 ... + 19

Черкассы – + 17 ... + 19

Чернигов – + 17 ... + 19

Суммы – + 17 ... + 19

Полтава – + 17 ... + 19

Днепр – + 17 ... + 19

Запорожье – + 18 ... + 20

Донецк – + 17 ... + 19

Луганск – + 17 ... + 19

Харьков – + 17 ... + 19

Киев – + 16 ... + 18

8 октября в Киеве без осадков, температура до +17°. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +17°, вечером - до +12°. Ветер переменный, до 3,1 м/сек. Солнце в столице взошло в 07:03, а зайдет в 18:28.