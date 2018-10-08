В Украине продолжается бабье лето
Новости Украины: В понедельник, 8 октября, в Украине без осадков, в большинстве областей будет тепло.
По всей территории Украины синоптики обещают сухую, малооблачную погоду. Воздух прогреется до комфортных +16 ... + 20 градусов. Порадует и теплый южный ветерок, его скорость составит 5 – 10 метров в секунду.
Теплее всего будет в Закарпатье, там столбики термометров поднимутся до + 20 ... + 22 градусов, а также на побережье Черного и Азовского морей – до +18 ... + 20 градусов. Холоднее всего – на Полесье, до +16 ... + 18 градусов.
Прогноз погоды на понедельник, 8 октября, от Укргидрометцентра
В Киеве тоже ожидается малооблачная погода, без осадков. В столице воздух прогреется до +16 ... + 18 градусов.
Прогноз погоды на понедельник, 8 октября, в городах Украины:
- Ужгород – + 20 ... + 22
- Львов – + 17 ... + 19
- Ивано-Франковск – + 17 ... + 19
- Тернополь – + 17 ... + 19
- Черновцы – + 17 ... + 19
- Хмельницкий – + 17 ... + 19
- Луцк – + 16 ... + 18
- Ровно – + 16 ... + 18
- Житомир – + 16 ... + 18
- Винница – + 17 ... + 19
- Одесса – + 18 ... + 20
- Николаев – + 18 ... + 20
- Херсон – + 18 ... + 20
- Симферополь – + 18 ... + 20
- Кропивницкий – + 17 ... + 19
- Черкассы – + 17 ... + 19
- Чернигов – + 17 ... + 19
- Суммы – + 17 ... + 19
- Полтава – + 17 ... + 19
- Днепр – + 17 ... + 19
- Запорожье – + 18 ... + 20
- Донецк – + 17 ... + 19
- Луганск – + 17 ... + 19
- Харьков – + 17 ... + 19
- Киев – + 16 ... + 18
Синоптик рассказала об изменениях в климате Украине за последние годы
8 октября в Киеве без осадков, температура до +17°. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +17°, вечером - до +12°. Ветер переменный, до 3,1 м/сек. Солнце в столице взошло в 07:03, а зайдет в 18:28.